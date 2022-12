Megbüntették Kész Zoltánék veszprémi magánklinikáját

A korábban angoltanárként is dolgozó politikus aztán 2018-ban kikapott a fideszes Ovádi Pétertől, bukása után Márki-Zay Péter mellett tűnt fel. Emlékezetes volt, amikor a miniszterelnök-jelölttel élőben jelentkeztek be a Facebookon egy külföldi utazás előtt, de azt nem tudta megmondani, hogy kivel tárgyalnak. Az egykori baloldali miniszterelnök-jelölt Mindenki Magyarországa Mozgalmában Kész jelenleg is elnökségi tag, legalábbis közösségi oldala szerint. A politikus egyébként a Jobbik-közeli Civitas Intézetnél is pozícióban van, a honlapjukon tanácsadóként tüntetik fel. Kész Zoltán a 2022-es országgyűlési választásokon nem indult képviselőjelöltként, de úgy tűnik, továbbra sem adta fel, hogy egyszer majd visszatér a politika világába.