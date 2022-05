Márki-Zay belső levélben kérte saját mozgalmának elnökségét: mondjanak le!

A lap egyébként elérte Kész Zoltánt, aki jelezte,

nem tud arról, hogy pártot akarna alapítani,

az általa vezetett Civitas kutatóintézetről pedig azt mondta, sosem állt üzleti kapcsolatban az MMM-mel. Ez utóbbiról egyébként szintén Márki-Zay írt levelében. A Magyar Nemzet is írt róla, hogy Kész Zoltán valódi álláshalmozó, aki egy veszprémi magánklinikának is ügyvezetője, azzal is a hírekbe került, hogy nem fizette ki a neki dolgozó építész-tervezőt.

Somogyi Zoltán is kommentálta Márki-Zay feltételezéseit, ő is tagadta, hogy pártot akarna alapítani, válaszában

azt sem zárta ki, hogy a korábbi miniszterelnök-jelölt összekeverte őt egy másik azonos nevű személlyel.

Az általa alapított Political Capital egyébként korábban kritizálta Márki-Zay Péter pártalapítási terveit.

Így tett az MMM-ben szintén elnökségi tag Magyar György ügyvéd is, aki azzal is egyetértett, hogy Márki-Zayt felszólították a kampánypénzekkel való elszámolásra. Márki-Zay Péter bukása után a pártok is nekiestek, azonban látványosabb, ahogy saját legszorosabb szövetségesei is érezhetően a vesztét akarják. A hódmezővásárhelyi polgármester erről posztolt közösségi oldalára is, de azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy mozgalmának héttagú elnökségében akadt egy olyan politikus (a siófoki polgármester, Lengyel Róbert), aki kiállt mellette.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)