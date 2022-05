A Political Capital szakértője is kritizálja Márki-Zay pártalapítási terveit

László Róbert, bár azt elképzelhetőnek tartja, hogy a 2024-es EP-választás előtt lesz mozgás az ellenzéki térfélen, sőt akár új politikai erők is megjelenhetnek, abban viszont kételkedik, hogy a civil szereplők épp most szeretnének szintet lépni, azaz a pártpolitizálásba közvetlenül bekapcsolódni.

Meglátása szerint azok a civilek, akik részt vettek például az előválasztás szervezésében vagy a tiszta szavazás érdekében léptek fel a szavazókörökben és azokon kívül, az ismert választási eredmény után várhatóan inkább pár lépés távolságot fognak tartani a pártpolitikától.

Később persze akár ebből a körből is verbuválódhat egy új politikai erő, de bő egy hónappal a választási vereség után aligha, és nem is valószínű, hogy most Márki-Zay Péter a legalkalmasabb a megszervezésükre – mutatott rá.

Márki-Zay pártalapítási terveit egyébként saját mozgalma sem támogatja. Magyar György, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnökségi és alapító tagja a Hvg.hu-nak nyilatkozva ugyanis kijelentette, nem azért hozták létre a mozgalmat, hogy végül párt legyen. Közgyűlési hozzájárulás nélkül pedig nem használhatja fel sem az MMM-et, sem pedig a Kossuth-köröket a pártalapításhoz – szögezte le.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje lakossági fórumot tart Dunakeszin (Fotó: Kurucz Árpád)