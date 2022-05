A kampánypénzek miatt estek egymásnak Márki-Zay mozgalmának vezetői

A súlyos választási vereségét követő baloldali belharcok újabb epizódja bontakozik ki a nyilvánosságban, ezúttal a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezérkarának tagjai estek egymásnak. A vita tárgya a pénz, vagyis a szervezet által a kampányban összekalapozott adományok sorsa. Kész Zoltán az MMM vezetőségi tagja a Facebook-oldalán nyílt levélben követelte Márki-Zay Pétertől, hogy számoljon el a kampánypénzekkel.

A tisztességről nem beszélni kell, hanem akként viselkedni. Kampányod egyik legfontosabb mondanivalójával, mely szerint azért támadnak, mert nem tűrőd a lopást, mélyen egyetértettem. Éppen ezért, az MMM vezetőségi tagjaként attól teszem függővé vezetőségi tagságom fenntartását, hogy még ebben a hónapban rendesen elszámolsz a kampánypénzzel

– írta bejegyzésében Kész Zoltán.

Szerinte az elszámolásból fillérre pontosan meg kell tudniuk, hogy mire költötte el az MMM a támogatók pénzét, illetve világossá kell tenni a nyilvánosság számára, hogy az adományozóktól a kampányra átutalt támogatásokból a megmaradt összeget milyen módon juttatják vissza a finanszírozó híveiknek.

Kész arra is figyelmeztetett, hogy az adományozók által egyértelműen célhoz kötötten adott támogatásokat nem a célra felhasználni – például pártot építeni belőle – lopás, amelyet az MMM-ben senki nem tűr el.

A Facebook-poszt alatt a mozgalom nemrég leköszönt elnökségi tagja, Lukácsi Katalin viszont Kész Zoltánnak azt vetette a szemére, hogy „akit most keményen bírál, miniszterelnök-jelöltnek ajánlotta a magyar polgárok számára.” – Számot kell ezzel a felelősséggel is vetni, nem csak a kampánypénzekkel. Egy vereség után könnyű belerúgni a csapat vezetőjébe, de akkor valójában az egész csapatba rúgunk, magunkba is, ha tagjai voltunk – emlékeztetett Lukácsi. Később azt is hozzáfűzte, hogy szerdán volt elnökségi ülésük, amiről Kész Zoltán is tudott, mégsem ment el a tanácskozásra, hogy a bírálatát ott elmondja. Ebből Lukácsi azt a következtetést vonta le, hogy az MMM vezetőségi tagjának nem feltétlenül az a szándéka, hogy a kampányköltést megismerje. Szerinte egyébként Márki-Zay a pénzekkel eddig is mindig elszámolt a nyilvánosságban.

Nem kellett sokáig várni Márki-Zay Péter válaszára sem. A bukott miniszterelnök-jelölt – bár nem nevezte meg Kész Zoltánt – a fentiekre reagált a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben: „Naponta jelennek meg a lejárató cikkek, valakik nagyon félnek egy új, tisztességre és becsületre épülő, hiteles alternatívát jelentő párt megjelenésétől. Tegnap ismeretlen pártemberekre hivatkozva az MMM által vezetett összellenzéki kampány adománygyűjtését és az állítólag fennmaradó adományok jogosultságát kérdőjelezték meg olyanok, akik velünk ellentétben eddig sem civil adományokból és egyáltalán nem átláthatóan gazdálkodtak” – írta Márki-Zay. Hozzáfűzte: az MMM a kampány során mindig a saját nevében és saját felelősségére kért támogatásokat, azokkal átláthatóan el fog számolni, a maradványt – ha lesz – azonban jogi okból nem adhatja át egyetlen pártnak sem, hiába sugallják most ezt újságcikkben egyesek.

Az ügy előzménye, hogy szerdán a Telex terjedelmes cikkben foglalkozott az adományok kérdéskörével. A portálnak név nélkül nyilatkozó ellenzéki pártpolitikusok szerint hozzájuk semmilyen elszámolás nem jutott el az MMM-től a kampányadományok sorsáról, de gyanítják, hogy a kampány lezárulta után megmaradt összeget a mozgalom egyszerűen megtartotta.

A közös ellenzéki kampánycsapat dolgozói szerint százmillió forint feletti összegről lehet szó.

Vékás Sándor, az MMM operatív igazgatója a Telexnek azt mondta, eddig azért nem hozták nyilvánosságra az elszámolást, mert még vannak le nem zárt kifizetéseik, de szerinte május végére ezek lezárulnak, és meglesz az elszámolás is. Azt ugyanakkor Vékás is nyilvánvalóvá tette, hogy az MMM a saját pénzeként tekint az adományszámlára érkező összegre, hiszen „azt az MMM-nek utalták, az MMM felületein”. Az operatív igazgató szerint egyébként nem különösebben nagy összeg maradt meg az adományokból.