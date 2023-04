Alapjogokért Központ: A kormánypártok erősödtek, a baloldal egy év alatt sem tudott talpra állni

A Fidesz–KDNP támogatottságában nem történt lényegi változás a tavalyi parlamenti választási győzelmük óta: a közvélemény-kutatások szerint a kormánypártok egy most vasárnapi voksoláson is hasonló eredményt tudnának elérni –hangsúlyozta elemzésében az Alapjogokért Központ. Mint írták, a töretlen választói bizalom azt mutatja, hogy a magyar emberek többsége továbbra is az Orbán Viktor által vezetett kabinetet tartja alkalmasnak arra, hogy megküzdjön a szomszédos Ukrajnában dúló háború és a szankciókból fakadó infláció kedvezőtlen hatásaival. A baloldal ugyanakkor – a mérések mellett az időközi választások eredményeiből is ez olvasható ki –, mostanáig sem tudott talpra állni, képtelen bővíteni bázisát. Ennek hátterében ott áll a guruló dollárok ügye, amely igazolta, hogy a baloldal idegen érdekek szolgálatában áll a magyarok véleményének képviselete helyett – mutattak rá.

Az Alapjogokért Központ szerint

a kormánypártok magas népszerűségének egyik oka az, hogy betartották legfontosabb választási ígéretüket, és a nemzetközi nyomás ellenére sem hagyták, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba; a parlamenti többség a múlt héten erősítette meg egy határozat elfogadásával béke melletti elkötelezettségét.

A baloldal ugyanakkor – folytatták – a kormánypártok békepárti állásfoglalását is elutasította, egyben megerősítette háborúpárti narratíváját, amelynek alaphangját még bukott miniszterelnök-jelöltjük adta meg, amikor – a külföldi elvárásnak megfelelően – már a konfliktus kitörését megelőző napokban arról beszélt, hogy haditechnikai eszközök mellett akár katonákat is hajlandó volna a frontra küldeni – olvasható az elemzésben.

Kitértek arra is, hogy a kormány szembehelyezkedett Brüsszel áremelkedést gerjesztő szankciós politikájával is, blokkolta a gázra és atomenergiára vonatkozó korlátozások elfogadását, valamint kivételt harcolt ki a kőolajszállítások zavartalansága érdekében. Az ellenzéki erők ebben a kérdésben is a választók többségének elképzelésével ellentétes politikát folytatnak, a szankciókat hatásosnak tartják, noha azok nem hozták el az összecsapások végét – jelezték az elemzésben.