Orbán Viktor: Köszönöm a bizalmat!

Egy éve ezen a napon újra bizalmat kaptunk. Nekünk Magyarország az első!

– írta az 2022-es országgyűlési választások évfordulója alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök, aki köszönetet mondott a kormánypártok támogatóinak a bizalomért.

A Nézőpont Intézet aktuális közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága egyébként most, egy évvel a választások után is változatlan (51 százalék), a tavalyi baloldali összefogás viszont tíz százalékponttal kevesebb szavazót tudhatna maga mögött (26 százalék). A támogatottsági arányok alapján a Fidesz most háromnegyedes többséget szerezne.

Borítókép: választás 2022, a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvénye, Orbán Viktor miniszterelnök beszéde (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)