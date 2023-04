Nagy segítség a kormánytól: ingyen öntözhetnek idén a gazdák, de a haltermelők is bizakodhatnak

A kormány az idén ingyenesen biztosítja az öntözővizet a mezőgazdasági termelőknek, erről a múlt heti Kormányinfón számolt be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tájékoztatása szerint a kormány mérsékelni kívánja a gazdák kárát a tavalyi aszály miatt, ezért döntött a kabinet arról, hogy idén ingyenes lesz a mezőgazdasági öntözés.

A szóban forgó kedvezmény, megjelenése után a felszíni vizek felhasználására vonatkozik, vagyis azokat a termelőket érinti, akik nem fúrt kutakból, hanem valamely folyóból vagy csatornából kapják az öntözéshez szükséges vizet.

Az öntözővíz költségének egy része maga a vízdíj, hiszen az öntözéshez szükséges víz kijuttatásához energiára van szükség: a gazdák van, ahol villamos energiával, van, ahol gázolajjal oldják meg. Ennek a költsége megmarad ugyan, de ha a vízért nem kell fizetni, az már könnyebbséget jelent a gazdáknak, hiszen az elmúlt időszakban számos termeléshez kapcsolódó kiadásuk nagyot nőtt − mondta Lédó Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara zöldségtermesztési alosztályának vezetője a Világgazdaságnak.

A szakember szerint bár a rendelet egyelőre nem ismert,

a gazdák piaci előnyét javíthatja az ingyenes öntözővíz, ráadásul a versenyt is kiegyenlítettebbé teszi az ország egyes pontjain gazdálkodók között.

A haltermelők is bizakodhatnak, hiszen az ő helyzetük könnyítéséről is elkezdődtek már a tárgyalások. Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szövetség (Mahal) ügyvezető igazgatója szerint már az is nagy előrelépésnek számít, ha idén nem változik a tarifa, a dráguló input anyagok ugyanis így is megterhelik a haltermelők költségvetését.