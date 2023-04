Van, aki szerint káros volt a pedagógusoknak az erőszakos demonstráció + videó

A pedagógusok megmozdulásával párhuzamosan Hadházy Ákos vezetésével a Momentum − úgy, ahogy az elmúlt hetekben megszokhattuk −, ismét kordont bontott a Karmelitánál. Az ide érkező tömeg egy része aztán − a szintén nem bejelentett demonstráción − provokatívan és erőszakosan viselkedett a rendőrökkel szemben.

A Momentum és Hadházy számos akcióval próbálta már eddig is felhívni magára a figyelmet, most azonban úgy tűnik, legújabb akciójukat össze akarták kötni a pedagógusokkal, ez azonban az ellenzéki szereplőket is megosztja.

Ungár Péter Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy ami a Karmelitánál történt, az kifejezetten árt a pedagógusoknak, meglátása szerint semmi köze egyes ellenzéki szereplők szereplési vágyának ahhoz, hogy többet keressenek a pedagógusok.

Azzal a véleményével Ungár nincsen egyedül, hogy nem lát összefüggést a kordonbontás és a pedagógusok helyzete között. Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője szerint a két demonstrációt külön kell választani és a tüntetőknek csak nagyon kis hányada ment át a Karmelitához. Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője viszont azon az állásponton van, hogy ami történt, nem az első lépés volt, hiszen a jobb oktatási körülmények elérése érdekében már régóta vannak demonstrációk. Tóth Endre, a Momentum országgyűlési képviselője − aki maga is részt vett a Karmelitánál történt incidensben −, nem kívánta kommentálni az ügyet.