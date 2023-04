A randalírozók között volt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, a momentumos Gelencsér Ferenc, Hajnal Miklós és Lőcsei Lajos is. A kordonbontás következtében Hadházy Ákos rosszul lett, orvosi ellátást ugyanakkor nem kért, pedig mentőt is hívtak hozzá. A rendőrök őt és más politikusokat, köztük Lőcsei Lajost és Gelencsér Ferencet is kézben cipelték ki a tömegből.