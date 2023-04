Vége a felújításnak a Keletinél, jövő héten nyit a megújult utascentrum

A vasúttársaság korábbi tájékoztatása szerint a fejlesztések során az utasok kényelmes ügyintézésére helyezték a hangsúlyt. Az aluljárószinten helyet kapó belföldi és nemzetközi jegyváltás mellett az utazással kapcsolatos egyéb ügyek intézésére is lehetőség nyílik majd. A több mint 1542 négyzetméteres területen kilenc menetjegypénztárt és két személyes ügyfélszolgálati pultot is átépítettek, amelyek közül az egyik akadálymentesített. Mellettük 111 csomagmegőrzőt és 26 jegykiadó automatát is felszereltek. Két mozgólépcső és duplex lift is épült, amellyel az utasok gyorsabban és kényelmesebben közelíthetik meg a peronokat és a metrót.

A centrum kialakításával párhuzamosan bővítették az aluljárószinten található mellékhelyiséget is. A mai igényeknek megfelelően alakítottak ki nők, férfiak, mozgáskorlátozottak számára illemhelyet, és külön baba-mama rész is helyet kapott.

A nagyszabású átalakítás közel 1,9 milliárd forintba került.