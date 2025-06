Magyar Péter aktivistái nem dolgoznak vagy álarc mögé bújnak

A Tisza Párt igyekszik minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy a lehető legnagyobb és legösszetartóbb, egy véleményen lévő politikai közösségnek tűnjön. Bár kétségtelen, hogy a baloldali pártnak organikusan is megvannak azok a követői, akik pozitív kommenteket hagynak Magyar Péter és a többi tiszás politikus posztjai alatt, mostanra azonban már bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt ezt mesterségesen igyekszik még látványosabb szintre emelni. Magyar Péter pártja ugyanis aktivistákat szervez be és irányít, hogy a saját bejegyzéseikhez minél több pozitív, a kormánypárti politikusok posztjaihoz pedig minél több egyet nem értő komment érkezzen.

Magyar Péter aktivistái álprofilok mögé bújhatnak (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Tisza Párt már korábban lebukott azzal kapcsolatban, hogy felülről vezérelve adják ki az utasítást a követőiknek, hogy milyen bejegyzések alá kell kommentelniük, sőt, még a szöveget is több esetben előre megírják az aktivistáknak. Nemrég azonban, ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, kiszivárgott egy lista a Tisza Párttól, amelyen a baloldali párthoz jelentkező aktivistákat listázták. A listát maga a párt készítette, és a rajta szereplőkhöz érzékeny, személyes adatokat is kapcsoltak, ráadásul véleményezték is az embereket, méghozzá sokszor igen sértő módon.

A listából kiderül az is, hogy kik azok, akiket felvett a Tisza Párt online aktivistái közé, és kik azok, akiket elutasított. Ahogy azt is tudni lehet, hogy a felvett aktivistákat képzéseken tanítják meg arra, hogy még precízebben tudják kiszolgálni a párt érdekét. Hogy ezek a követők mennyire a hatékonyak és mennyire aktívak a párt céljainak elérésében, alapvetően nehéz megmondani.

Magyar Péter aktivistái álarc mögé bújhatnak

Hogy fényt derítsünk a Tisza Párt aktivistáinak tevékenységére, szúrópróbaszerűen összevetettük a kiszivárgott listán szereplőket azokkal, akik Magyar Péter posztjai alá kommentelnek.

Az átvizsgáltak alapján úgy tűnik, a Tisza Párt listáján szereplő emberek a saját nevükben jellemzően nem hagynak hozzászólásokat a baloldali pártvezér posztjai alatt.

Bár az összes nevet és kommentet szinte lehetetlen lenne átnézni, a tendencia már ezek alapján is jól látható. Mindez arra utal, hogy a Tisza Párt aktivistái nem végzik el azt a feladatot, amelyet a pártvezetés rájuk bízott. Ez azonban elhamarkodott megállapítás lenne. Magyar Péter pártjának táblázatában ugyanis van egy olyan információ is, hogy az adott emberek hajlandók lennének-e profilt készíteni, ami a személyes álprofil létrehozását sejteti. Ebben a rubrikában pedig a felsoroltak kiemelkedően nagy részénél az „igen” válasz szerepelt.

Így tehát nem zárható ki, hogy a Tisza Párt aktivistái elvégzik a rájuk bízott feladatot, és egy vagy akár több álprofil mögé bújva írnak támogató megjegyzéseket Magyar Péter bejegyzései alá, vagy éppen elutasítót egy kormánypárti politikus bejegyzéséhez.

Bár az ügy ismét rossz fényt vetett a már amúgy is a sorozatos botrányai elől menekülő Magyar Péterre és a Tisza Pártra, abban nem lehet senki biztos a baloldali párt belső körén kívül, hogy nincs-e esetleg még több hasonló lista. Amennyiben van, az még több olyan embert jelenthet, aki külön meg van bízva, hogy különböző célzott hozzászólásokat hagyjon a kijelölt közösségi médiában megjelent bejegyzésekhez, akár a saját nevével, akár egy hamis felhasználó álcája mögé bújva.

Lapunk a Tisza Pártot is megkereste a kiszivárgott listájukon szereplő követőik aktivitásával kapcsolatban, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amennyiben válaszolnak, beszámolunk róla.

Az alábbi kérdéseket tettük fel Magyar Péter pártjának: