Őrület Bécsben: óvodásoknak árulnak LMBTQ mesekönyveket

Az egyik, 2017-ben megjelent mesekönyvet, amelyet a bécsi bevásárlóközpont könyvesboltjában is árulnak, így ajánlják: „Két apa! Ez meg hogy lehet!” – Roy és Silo története azt mutatja, hogy ez nem lehet probléma. A két pingvin a manhattani állatkertben él, és születésük óta ismerik egymást. Nem mutatnak érdeklődést a nőstény pingvinek iránt. Az állatkerti gondozók megfigyelik a párt, amint fészket építenek egy pingvintojásnak. Egy véletlen folytán egy nőstény pingvin elhagyja a tojását, és Roy és Silo kikeltik azt. Tango születése után kiderül, hogy két apuka is képes családot alkotni. Az ajánlás hozzáteszi:

Edith Schreiber-Wickének és Carola Hollandnak sikerült egy igazi pingvines szerelmi történetet vonzó módon újra elmesélnie és szeretettel illusztrálnia. A képeskönyv tematizálja a homoszexualitást, és megismerteti a gyerekeket a klasszikus anyaapa-gyermek családtól eltérő családformákkal.

Az ajánlás egyébként a Lit4School oldalán jelent meg, amely magáról azt írta:

Lit4School egy nonprofit irodalmi és média adatbázis a német és angol nyelvtanításhoz, amit ZLS, Lipcsei Egyetem központi intézménye, annak angol tanszéke fejlesztette ki, és a ZLS, a Germanisztikai Intézet és az Angol Tanulmányok Intézetének tagjai közösen jegyzik.

„Valami, aminek a 21. században már normálisnak kellene lennie”

Egy másik, rajzokkal illusztrált mesekönyv, a Raffi és a rózsaszín tütü, Riccardo Simonetti könyve. A történet egy rózsaszín tütübe öltözött fiúról szól, „aki szereti a focit, és fütyül a hagyományos nemi szerepekre.”

Valami, aminek a 21. században már normálisnak kellene lennie, de még mindig gyakran okoz zavart a gyerekek (és a felnőttek!) körében

– írta a könyvről a kinderjugendmedien.de portál, amely önmagát a gyermek- és ifjúsági média tudományos portáljaként aposztrofálja.

A könyvben szereplő történetről így írnak: Raffi sok játékot, többek között könyveket, festőeszközöket, egy vasutat, egy babát és egy rózsaszín tütüt. Emellett szereti a focit és szívesen játszik teázást a nővérével. Általában csak otthon viseli a rózsaszín tütüt, de egy nap, a nővére ellenkezése ellenére, bátorságot gyűjt, és felveszi az iskolába is. A többi gyerek gúnyolódik és kineveti, különösen Leo, aki „nem akarja, hogy bármi köze legyen a többiek gyerekes hülyeségeihez”. Ez nagyon megbántja Raffit, de apja támogatja és bátorítja:

Ne hagyd, hogy mások véleménye eltántorítson attól, hogy önmagad legyél.

Ezért Raffi a következő napokban is meri viselni a tütüt az iskolában. Amikor apja eljön érte az iskolából, ő maga is rózsaszín tütüt visel. Ez nagyon boldoggá teszi Raffit, mert nagyon csodálja az apját. A gyerekek negatív reakciói csökkennek, csak Leo továbbra is piszkálja Raffit. Úgy gondolja, hogy Raffi a tütüje miatt vesztes, és a mobiltelefonjával képeket készít róla. Barátjai azonban már támogatják.