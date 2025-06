Rekordösszegeket költ Bécs az LMBTQ-ra

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, a bécsi városvezetés új koalíciója saját programot dolgozott ki az LMBTQ személyek számára. A tervek között szerepel egy „transzmedicina központ” létrehozása is Bécsben. Arról is írtunk, hogy gyerekeket célzó LMBTQ-programokkal készült a Pride-hónapra a bécsi Albertina múzeum.

Borítókép: Pride Bécsben (Forrás: AFP)