Gyerekeket célzó LMBTQ-programokkal készül a bécsi Albertina

Tárlatvezetések és programok öt év feletti gyermekeknek

Az Albertina

öt év feletti gyermekeknek szóló családi vezetést is kínál, amelynek célja, hogy már a legkisebbekkel is megismertesse az LMBTQ-témakört.

A Sokszínűség a szivárvány alatt című program során a résztvevők játékos formában ismerhetik meg a szivárványzászló színeinek jelentését és azt, mit képvisel ez a jelkép.

A múzeum további látványos jelzésekkel is készül a Pride-hónapra: az Albertinához vezető lépcsőket az „Intersex Inclusive Progress Pride” zászló mintájával borítják be. Ez a zászló a klasszikus Pride-zászló kibővített változata, amely azokat is képviseli, akik sem a női, sem a férfi nemi kategóriába nem sorolják magukat. A zászló óriás méretű, monumentális változata az Albertina Modern épülete előtt is megjelenik.