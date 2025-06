Megnéztük a titkos listát: rejtőzködnek Magyar Péter rajongói

Bizonyára sokan hallottak már a Tisza Párt botrányos listájáról és a hírhedt Visszhang-csoportról, amelynek feladata a párt üzeneteinek sulykolása a közösségi médiában. A lista a Magyar Nemzethez is eljutott, és megnéztünk néhány profilt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a már szerződéssel rendelkező csoporttagok mennyire végzik el a rájuk bízott feladatot, vagyis mennyire futtatják Magyar Pétert és a pártot. Elöljáróban eláruljuk, hogy nem nagyon.

Rögtön az első profil egy férfié, akinek 1500 ismerőse van, de az oldalán nyoma sincs a Tiszáról szóló bejegyzéseknek. Viszont szeret bográcsozni.

Fiatal lány, vagy nem

Egy fiatal lánynak pedig éppen 12 ismerőse van, és gyakorlatilag nulla aktivitás az oldalán. Egy pécsi fiatalembernél is hasonló a helyzet.

A hírfolyamában még utalás sincs a Tisza Pártra, viszont nagyon kedvel egy duguláselhárítással foglalkozó vállalkozást.

Negyedjére sikerült egy olyan emberre bukkannunk, aki valóban tiszás, legalábbis a profilja alapján. A férfi rendszeresen osztja Magyar Péter bejegyzéseit. S éppenséggel ő is szeret bográcsozni.

Nincs túl sok oka a vidámságra Magyar Péternek (Fotó: MN)

Egy nő pedig kiábrándulhatott a Tiszából, mert utoljára tavaly osztott meg a párttal kapcsolatos bejegyzést, azóta nem futtatja Magyar Pétert.

Csak visszafogottan

2013-ban csatlakozott a Facebookhoz az a fiatalember, akinek ugyancsak semmi köze a Tiszához, legalábbis az oldala alapján. Csak a búvárkodásról posztol, más nem nagyon érdekelheti.

Egy újabb visszafogott tiszást találtunk. A férfi néhány tartalmat osztott meg csak, azok között is több a dollármédia lapjainak a cikke, mint Magyar Péter bejegyzése.

Egy újabb profil, amelyik tulajdonosának a jelek szerint semmi köze a Tiszához.

A fiatalember annak ellenére, hogy belépett a Visszhang csoportba, semmilyen aktivitása nincs, ami a párthoz köthetné. Annyi közös van benne és Magyar Péterben, hogy mindketten szeretnek magukról képeket megosztani.

A kilencedik keresésre bukkantunk az első igazi Tisza-rajongóra. A nőnek valószínűleg tényleg ez az élete, Magyar Péterrel kel és vele is fekszik. Más aktivitást nem is látni az oldalán.

A következő fiatalember meglepőt húzott az oldalán. Ő ugyanannyira szimpatizál Magyar Péterrel, mint a szocialista Komjáti Imrével. Kérdés, mit szól ehhez a Tisza elnöke?

Szigorú fotó

Egy nagyon szigorú profilképű nő is szimpatizál a Tiszával, de csak visszafogottan. Ő inkább a pride ügyéért rajong, amiről a Tisza Párt nem nyilvánult még meg.

Nem tűnik valósnak annak a nőnek a profilja, amelyen összesen három bejegyzés található. Kettő a Tisza Pártól szól, egy pedig arról, hogy itt a jó idő.

Magyar Péteren kívül Buddháért rajong egy másik tagja a Visszhang csoportnak, de ő is visszafogottan posztolja kedvenceitől az idézeteket.

Sokadik keresésére jutottunk egy újabb igazi Tisza-fanhoz. Ez a férfi aztán tényleg nem viccel, oldalán csak a kedvenc pártjáról szóló bejegyzések szerepelnek, és még csak nem is bográcsozik.

Igazi rajongó

Sokáig tartott, mire egy olyan tagra bukkantunk, aki valóban aktívan vesz részt a Tisza Párt életében. A férfi egyik fotóján látszik, hogy aktivistaként ott volt a párt Nemzet Hangja nevű aláírásgyűjtő akciójánál.

Nem meglepő, de egy újabb férfi profilja jött velünk szembe, aki hiába tagja a Visszhang csoportnak, semmi nem utal arra, hogy köze lenne a Tiszához. Kérdés, tudja-e egyáltalán, hogy szerepel a listán.

Rákerestünk egy olyan nőre is, akinek a kiszivárgott táblázat szerint van politikai múltja. Talán ezért lehet, hogy az adatlapján az égvilágon semmi sem látszik.

Kéri László is felbukkan

Amikor már kezdtük volna feladni, rábukkantunk egy nőre, aki szintén igazi rajongó. Ő egyenesen Kéri Lászlóval pózol egy fotón, amit büszkén kirakott az oldalára. Tiszás megosztást csak keveset láttunk nála is.

Az pedig végképp rejtély, hogyan került a Tisza listájára az a fiatal férfi, aki Magyar Péterékről egy szót sem írt, de szinte mindegyik fotóját a magyar lobogóval díszítette fel.

Találtunk egy olyan oldalt is, amelyik már nem elérhető, vagy legalábbis nem mindenkinek.

Nagyon aktív az a férfi is, aki szintén majdnem naponta posztol az oldalára. Ő azonban egy kicsit lemaradt, mert továbbra is előszeretettel idézi Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet, de kedveli Karácsony Gergelyt is, pedig nem is budapesti. Talán éppen ezért.

Nem kapta el a túlzott lelkesedés azt az asszonyt sem, aki szintén nem posztolt semmit a Tiszáról, annál többet viszont a kutyáiról.

Öt bejegyzés

Éppen tíz éve csatlakozott a Facebookhoz az a nő, akinek mindegy, hogy kitől posztol, a lényeg, hogy kormányellenes legyen. Tiszás bejegyzéseinek száma egészen pontosan öt.

A következő férfi az oldalát kizárólag az ellenzék népszerűsítésére és a kormány ekézésére hozta létre. A megkeresettek közül ő az egyetlen, aki igazán komolyan veszi a feladatát, minden nap megoszt több bejegyzést is.

Magyar Péteren kívül Juhász Pétert is szereti,

ami példás memóriára vall, hiszen rajta kívül már nem sokan emlékeznek a levitézlett politikusra.

Politikusjelölt is van

Egy másik férfi profilja helyett az egyik Tisza-sziget oldalára visz a Facebook-link.

A vége felé jött szembe velünk egy profil, amiről nem lehet eldönteni, hogy miért van, de hogy nem a Tisza népszerűsítéséért, az biztos.

Három bejegyzés szerepel rajta összesen, és egyiknek sincs köze a politikához.

Különlegesnek számít az a férfi is, aki csupán egy 2021-es Kormányinfót osztott meg, és azóta nincsenek új bejegyzésnek az oldalán.

A végére pedig egy igazi meglepetés jutott. A következő alanyunk független polgármester-jelöltként indult tavaly, de nem nyert. Érdekesség, hogy közösségi oldala alapján elsőre kormánypárti szavazónak hinnénk, mert magyar sportsikereket, borokat és nemzeti ünnepeket oszt meg.

Figyelemre méltó, hogy Magyar Péter tőlük várja, hogy egy emberként álljanak mögötte, és vigyék sikerre a Tisza Pártot.