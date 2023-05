Ezek a legjobb gyereknapi programok Budapesten

Masiniszták, figyelem!

Idén sem fognak unatkozni gyereknapon azok a családok, akik a Vasúttörténeti Park mellett döntenek: a park 70 ezer négyzetméteres területén két teljes napon át, szombaton és vasárnap is 10 és 18 óra között minden a legkisebbek szórakoztatásáról szól majd.

Számtalan koncert, így az Apacuka zenekar, Kalap Jakab, Halász Judit, a Kiskalász zenekar és az Alma zenekar is színpadra áll majd, miközben az Orient csarnokban további előadókkal találkozhatunk a "Mutasd meg magad" színpandán: a párkányi gyermekotthon lakóinak táncelőadása mellett egy 11 éves zsonglőr is fellép majd.

Az eseményen ugyanakkor helyet kap a fenntarthatóság és az edukáció is, fókuszban a női egészséggel: olyan ingyenes szűrésekkel várják a látogatókat, mint a bőrtípus vizsgálat, bőrápolási szaktanácsadás, hajtípus vizsgálat, testtömegindex mérés, vérnyomásmérés és dermatoszkópos anyajegyszűrés. Ha pedig már megteltünk a zeneszóval, felpattanhatunk egy nosztalgiajáratra, amivel a Nyugati pályaudvarig visz minket. A belépés 14 éves korig ingyenes.

Május 28-án, a gyermeknap alkalmából a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, a vonatok 40-50 percenként járnak majd. Hűvösvölgy állomáson pedig 10 és 17 óra között családi programok - arcfestés, óriásszínező, óriás társasjáték, alkotóház, ugrálóvár, akadálypálya, gyermekvasúti LEGO járművek és egyenruhás fotózás - várják a kisebbeket. A nap folyamán egy tűzoltóautót és egy nosztalgiabuszt is kipróbálhatnak a gyerekek, míg a vasútrajongók hajtányozhatnak. A KRESZ pályán pedig a helyes közlekedés szabályaival ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Fotó: Facebook / Széchenyi-hegyi Gyermekvasút

Cifra Patola, kézműves foglalkozás, friss kenyér és koncertek

A Művészetek Palotája (Müpa) programjain sem fog tétlenkedni senki, ráadásul ingyenes lesz. Május utolsó hétvégéjén, vasárnap, a Cifra Palota színes foglalkozásokkal készül: délelőtt 10 órakor a szabadtéri zenés színpadon Marék Veronika népszerű karakterével, Boribonnal találkozhatunk, majd a Búgócsiga Zenede lép színpadra, végül a Cimbaliband balkáni és népi ritmusait, és Daniel Speer Brass a legnépszerűbb mesedallamokkal lép fel. Az Átrium területére szintén érdemes elmenni, ott ugyanis játékos gyerekfoglalkozás, fakanálbábokkal, interaktív mesékkel garantálják a jókedvet. A Fesztivál Színházban délben kezdődik Mary Poppins gyerekekből álló Veresi Balett táncelőadása, ha pedig még ez sem volna elég, a Müpa előtti téren a kosaras hintán folytatódhat a móka és megtanulhatnak kenyeret is sütni.

Fotó: Pályi Zsófia / Müpa

Több érzékenyítő programmal is készülnek a szervezők, a kerekesszékes akadálypálya és a látássérültséget szimuláló segít, hogy a vidám programok az érzelmi intelligenciát és az empátiát is fejlesszék.

Zöld foglalkozásokból sem lesz hiány, a házban egész nap csatlakozhatunk a kreatív foglalkozásokhoz, ahol rongybabát, szélforgót, illatzsákot, de akár papírsárkányt vagy újrahasznosított anyagokból hangszert is készíthetünk gyermekeinkkel, a legkisebbek és szüleik pedig kerekítős, dalolós foglalkozásokon vehetnek részt az Üvegteremben.

Riasztás! Nyitott szertárkapuk és tűzoltó bevetés

A legkisebb lánglovagoknak sem kell aggódnia, hogy programok nélkül maradnának gyereknapon, május 28-án ugyanis nem csak Budapesten, hanem az ország valamennyi hivatásos tűzoltólaktanyája és őrse, tucatnyi önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok, kiállítóhelyek, valamint az újpesti Tűzoltó Skanzen és a kőbányai Tűzoltó Múzeum (1105 Budapest, Martinovics tér 12.) is várja kicsiket és nagyokat, hogy egy igazán izgalmas próbariasztáson vegyenek részt, ahol igazi szirénázó szerkocsikkal, bevetési felszereléssel és igazi tűzzel is találkozhatnak majd. Ezek a programok is mind ingyenesen látogathatóak.

Fotó: Facebook / Tűzoltó Skanzen

Mese és könyves kavalkád

A Néprajzi Múzeum családi programján vasárnap igazi gyermeknapi mese kavalkáddal készülnek: Bedőházi Beáta erdélyi mesemondó, mesepedagógus történeteit élvezhetik a kicsik.

Az esemény ugyan ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért ne felejtsük el időben jelezni részvételi szándékunkat a [email protected] címen, és azt is melyik időpontban szeretnénk csatlakozni: 10.30, 12.00, és 13.30.

Fotó: Néprajzi Múzeum / Facebook

Margitszigeten várja szombat délelőtt a lelkes olvasó és mesehallgató kisközönséget a Nyári Pagonyfeszt. Délelőtt Rutkai Bori Banda koncert várja a kicsiket, majd bemutatkozik Dániel András Mindenki mászkál című könyve, amit a A legcsinosabb óriás színházi előadás követ majd, végül egy zenés előadást láthatunk Tasi Katalin Lányka, tükörben című verseskötetéből. De nem lesz hiány mesejátékból, kincskeresésből, hangszerismertetésből, gyerekjátszóból, kézműves programokból és társasjátékokból sem sem. Délután fél háromkor Jocó bácsi és Zágoni Balázs beszélgetésével folytatódik a nap, amit A tolonc filmvetítés és beszélgetés követ majd. A jegyár 1500 Ft/fő, további részleteket itt találhatunk.

Fotó: Nyári Pagonyfeszt / Facebook

Dínófesztivállal várja gyereknapon a kicsiket a Margitszigeti Szabadtéri Színház vasárnap, a rendezvényen a magyar őslénykutatás elismert szakemberei tartanak ismeretterjesztő előadásokat a dinoszauruszokról és az itthon fellelhető őshüllőkről. A tudományos ismertető mellett dinótojás-keresés, dinócsontváz-összerakó verseny, dinó szépségverseny és műveltségi vetélkedő is lesz. Az eseményen jelen lesz a Magyar Természettudományi Múzeum egyik kutatója, Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője, a lelőhely kutatásának vezetője és az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi terület tudósa is. A nap pedig a Jurassic Park című film vetítésével zárul, amelyen a MÁV Szimfonikus Zenekar működik közre, Farkas Róbert vezetésével.

Fotó: Margitszigeti Színház

További gyereknapi programok Budapesten:

Borítókép: Müpa (Fotó: Pályi Zsófia / Müpa)