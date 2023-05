Készek Brüsszelben tüntetni a magyar gazdák

Győrffy Balázs a Világgazdaságnak adott átfogó interjút. Az Agrárgazdasági Kamara elnöke a Vg.hu kérdésére elmondta, az ukrán gabonabehozatali szabályozásokkal kapcsolatban érdemes néhányat visszalépni, és megvizsgálni, miként működik az uniós piac, és hogyan viszonyul ehhez az import.

Nem egyenlő feltételek

Rámutatott, hogy míg a belső piacra mindenféle szankció nélkül be lehet hozni olyan termékeket, amelyek előállítása során semmilyen uniós előírást nem tartottak be, addig az itt termelő, rengeteg szabályozást betartani kénytelen gazdálkodók jókora hátrányban lesznek a külpiacon termelőkkel szemben, legyenek azok brazilok vagy ukránok. Márpedig az unió a gabonán kívül a tojás, a baromfi, a méz és minden egyéb élelmiszer esetében is korlátok nélküli behozatalt tett lehetővé.

Emlékeztetett rá, hogy az ukrán termény ráadásul, mivel egy háborús zónából érkezik, nyilván nyomott áron kel el.

Hiszen, lássuk be, a gazdálkodók természetesen mielőbb szabadulni próbálnak ettől az árutól, nehogy hadizsákmány legyen, vagy megsemmisüljön valamilyen katonai akció során

– magyarázta.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elárulta, ők már egy éve jelezték a megfelelő helyeken, hogy ebből még komolyabb bajok lehetnek, de az uniós döntéshozók láthatóan nem kívántak reagálni a felvetésekre. Szerinte a tagállamoknak nincs joguk egyedileg fellépni ilyen esetben, s mivel a döntés közös volt, az ebből adódó terhek viselésének is közösnek kellene lenni. Arra a problémára is felhívta a figyelmet, hogy a világpiaci áraknál mintegy 25 százalékkal nagyobb mértékben csökkentek itthon az árak, ami nem magyarázható mással, mint az ukrán dömping beérkezésével.

Készek Brüsszelben tüntetni

„Ez addig nem hatotta meg az Európai Bizottságot, míg a lengyelek el nem kezdték a gabonaszállítmányok leállítását a határnál, amihez természetesen mi is csatlakoztunk” – tette hozzá.