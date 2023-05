Ma sem lesz hiány a változékony időjárásból

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég az ország legnagyobb részén, de délután a Tiszántúlon, illetve északnyugaton szakadozottá, gomolyossá válik a felhőzet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Eső, zápor elsősorban az ország északnyugati felében valószínű továbbra is, majd délután már másutt is kialakulhatnak záporos gócok. Néhol, főleg az Alföldön, a Dunántúl keleti, délkeleti részén a záporok mellett néhol zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél nagy területen megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban megerősödik, olykor viharossá is fokozódhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult részeken 14, 20, míg az Alföld legnagyobb részén 20 és 24 fok között alakul.

