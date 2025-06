Kiadták a figyelmeztetést, akár jégeső is jöhet kedden + videó

A hétfőn érkező hidegfront ahogy jött, úgy megy is tovább, a HungaroMet tájékoztatása szerint kedden a nap folyamán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, ugyanakkor az ország középső harmadában délelőtt felhős lesz az ég, amely délután fokozatosan szakadozik, csökken, a csapadék is megszűnik. A Dél-Alföldön is előfordulhat néhány zápor, az északias szelet pedig Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon kísérik majd erős lökések.

Délutánra általában 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a felhősebb részeken ennél hűvösebb lesz.

A sok napsütés mellett olykor egy-egy zápor is előfordulhat kedden (Forrás: HungaroMet)

Vihar miatt figyelmeztetnek

A meteorológusok kiadták az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést az ország középső vonalára és az északkeleti régióra: a tájékoztatás szerint zivatar és felhőszakadás is kialakulhat, amely nyomán akár jégeső is jöhet. Érdemes a tavi viharjelző rendszert is figyelni, a Balatonnál például másodfokú viharjelzés van érvényben.

Nyugodt, meleg és csapadékmentes napok jönnek

A meteorológusok közlése szerint a rövid életű hidegfront helyét egy anticiklon veszi majd át, a hét további részében így meleg, napos időjárásra számíthatunk.

Majd csak csütörtökön érkezik egy hidegfront, ám ez sem kecsegtet túl sok jóval, csapadékra nem igen számíthatunk, mindössze néhány záporra és zivatarra van esély.

A hidegfront nyomán azonban több fokkal esik majd vissza a hőmérséklet, péntekre országszerte harminc fok alatt marad a hőmérséklet.

Mindenünk megfájdulhat a front miatt

Kedden gyenge hidegfronti hatás érvényesül, a Köpönyeg.hu közlése szerint fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés is. Az ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél.