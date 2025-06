Célegyenesbe érkezett a Voks 2025, még három napig lehet véleményt mondani Ukrajna EU-tagságáról

A célegyenesbe érkezett a Voks 2025 szavazás, amivel a magyarok véleményt mondhatnak Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásáról. A kormány által indított szavazás június 20-án, vagyis e hét pénteken fog lezárulni. Orbán Viktor múlt pénteken, a Kossuth rádiónak adott interjúban jelentette be, hogy átlépte a kétmilliót azoknak a száma, akik visszaküldték a szavazólapokat. A miniszterelnök ezt fantasztikus sikernek nevezte és arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson. A részvételi eredmény azt mutatja, hogy a magyarok átérzik, hogy milyen veszélyeket jelent az ukrán uniós tagság.

A Voks 2025 szavazással a magyarok véleményt mondhatnak Ukrajna EU-tagságáról (Fotó: AFP)

Mint ismert, a kormány álláspontja szerint számos kockázatot hordoz magában, hogy Brüsszel gyorsított eljárásban akarja Ukrajnát felvenni az EU-ba. Ukrajna felvétele pénzügyi csődöt jelentene az EU számára és elsősorban Magyarország és a közép-európai régió számára lenne előnytelen. Magyarország elesne a mezőgazdasági támogatásoktól, a háború biztonsági kockázatokat jelentene, a szervezett bűnözés veszélyt jelentene a közbiztonságunkra, veszélyeztetné a munkaerőpiacot, az egészségügyi és a nyugdíjrendszert.

Már most nagy siker a Voks 2025

Orbán Viktor még a már­cius elején tartott EU-csúcson jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez az ukrán uniós tagságról. A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni.

Az utóbbi tizenöt évben a nemzeti konzultációkon a magyarok elsöprő többsége támogatta a kormány álláspontját a Magyarország számára fontos kérdésekben.

A legsikeresebb nemzeti konzultáció 2017 őszén zajlott, amikor a magyarok a Soros-tervről mondhatták el a véleményüket. A szavazáson 2,3 millióan vettek részt, a jelenlegi tendenciák alapján a Voks 2025 akár még ezt a részvételi eredményt is felülmúlhatja. De nemcsak a nemzeti konzultáció, hanem a népszavazás is lehetőséget ad arra, hogy a választópolgárok elmondhassák a véleményüket egy-egy fontos kérdésben, így kijelölve a kormány számára a követendő irányt.

Magyar Péter megszavaztatta a híveit

Ugyanakkor emlékezetes, hogy nem csak a kormány indított szavazást az ukrán uniós csatlakozásról, hanem korábban a Tisza Párt is. A Nemzet Hangja elnevezésű álnépszavazásán Magyar Péter híveinek a többsége támogatta, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti.

Azonban csúfos kudarc volt a Tisza Párt akciója, a szavazáson mindössze egymillióan vettek részt, ami jócskán elmarad a még zajló Voks 2025 legfrissebb részvételi adataitól.

De Magyar Péter szavazása így is zavart keltett, mivel félrevezető módon több nemzetközi médium is arra hivatkozva állította, hogy a magyarok támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a Tisza Párt kérdőívével példálózva állította azt, hogy a magyarok kiállnának az ukrán uniós tagság mellett. Nem meglepő, hogy a Tisza Párt támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, hiszen annak az Európai Néppártnak a tagja, amelynek a magyargyűlölő vezetője, Manfred Weber egyértelművé tette, hogy támogatják az ukrán EU-tagságot, amit a néppárt tagjaitól is elvár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)