Tehetetlen Újpest: két éve nem tudnak megépíteni egy gyalogátkelőhelyet

Nem tudom, hogy ez az önkormányzat részéről hanyagság, inkompetencia, szakmaiatlanság, hozzá nem értés, hogy miért nem lehet az itt élők mindennapi problémáit figyelembe venni és azt mihamarabb orvosolni?

– emelt ki lapunknak nyilatkozva Ozsváth Kálmán, az újpesti Fidesz–KDNP képviselője arról, hogy a Déri Tibor vezette Újpesti Önkormányzat két éve nem tud gyalogátkelőhelyet építeni a kerület egy forgalmas pontján.

A témát a legutóbbi képviselő testületi ülésen is tárgyalták. A képviselő emlékeztetett: már többször is felszólalt a testületi ülésen és bizottságokban is a Víztoronynál lévő zebrás, jelzőfényes gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatban. Részletezte, hogy legelőször 2021. szeptemberében ismertette a helyszínen tapasztalható közlekedési problémákat és kezdeményezte a gyalogátkelő kialakítását.

−Akkor, vagyis több mint másfél évvel ezelőtt a képviselő testület egyhangúan támogatta a javaslatot és felkérte Déri Tibor polgármestert, hogy a szakhatóságoknál haladéktalanul intézkedjen a környék közlekedésének biztonságosabbá tételéről és egy új gyalogos átkelőhely létesítéséről − hívta fel a figyelmet a képviselő.

Később, több hónapnyi várakozás után, az önkormányzat 2021. december 6-án, vagyis több mint két hónappal később kért ajánlatot a gyalogátkelőhely tervezésére. Mint ismertette, két ajánlat érkezett a megjelölt határidőre, később az önkormányzat 2022. február 17-én döntött a nyertes gazdasági társaságról, akivel az eredeti szavazás után hét hónappal később, 2022. április 11-én kötötték meg a vállalkozói szerződést. „Budapest, IV. kerület, Deák Ferenc utca és az Árpád út kereszteződésében, a Deák Ferenc utcába gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges tervezői feladatok ellátása” tárgyában.

Ozsváth Kálmán felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat által felkért tervező a terveket elkészítette és engedélyezésre leadta a Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Útügyi Osztálynak, azonban a szakhatóság a gyalogátkelőhely iránti kérelmet visszautasította, mivel a hatóság számos fontos ponton hiányt és jelentős hibákat tapasztalt: a létesítési terv szerinti kialakítás nem felel meg az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendeletek több pontjának és műszaki előírásoknak. Hozzátette azt is, hogy a tervező a korábbi alapszerződés teljesítési határidejének lejártáig, 2022. szeptember 8-ig nem írta alá a szerződés módosítást, vagyis a gyalogátkelőhelyről szóló eredeti képviselő testületi ülés döntését követően egy évvel a szerződés megszűnt.

A képviselő szerint a feladat nem lett volna nehéz: mindössze a megfelelő vállalkozást kellett volna kiválasztani a munkálatok elvégzésére, biztosítani a szükséges háttéranyagokat és a megfelelő mennyiségű anyagi forrást, ami egyébként rendelkezésre áll.

Most azt látjuk 2021. szeptember 30-a és 2023. április 27-e, vagyis másfél évvel az általam felvetett problémával kapcsolatban, hogy se zebra, se szerződés, csak egy életveszélyes közlekedési csomópont.

− hívta fel a figyelmet a képviselő.

Kátyúk veszélyeztetik a közlekedést

Korábban Nagy István, a IV. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője hívta fel lapunk figyelmét arra, hogy Újpesten mindenhol kátyúkba lehet botlani, ami komoly anyagi károkat okoz az autósoknak és balesetveszélyes is. A városrészben évek óta gondot jelentenek az úthibák, korábban a Benczúr utcában az ott lakók megunták, hogy járhatatlan az utca, és téglákkal próbálták meg betömni a lyukakat. Ezután ímmel-ámmal kijavították a hibákat, a kátyúk azonban újra megjelentek. A fővárosi Fidesz Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet, hogy úgy-ahogy megjavították a legdurvább részeket, de olyan fércmunkát végeztek, hogy ma szinte rosszabbak az állapotok, mint eredetileg voltak és ismét a lakóknak kellett kezükbe venni a téglákat. Nagy István kiemelte, hogy a Déri Tibor vezette önkormányzat el tudná végeztetni rendesen is a munkálatokat, mivel Újpestnek legalább tízmilliárd forintnyi megtakarítása van.

Ozsváth Kálmán akkori megkeresésünkre kifejtette: hasonlóan rossz a helyzet az István úton és a Pozsonyi úton is, ahol több busz és villamos közlekedik, e kétszer három sávos utakra szintén ráférne a felújítás. A képviselő hangsúlyozta, hogy erre is megvolt a pénz és már rég elkészült volna: a munkálatokat 2019 után indította volna el az előző vezetés, de – mivel Déri Tibornak nem volt elég meggyőző lobbiereje – Karácsony Gergelyék elkaszálták a felújítást.

Nem ment a matek

Mint ismert, a baloldali többség által elfogadott 2023-as büdzsé hemzsegett a számítási hibáktól, az erről szóló testületi ülésen szünetet rendeltek ezeknek a javítására. Végül a képviselő testület elfogadta a helyszínen barkácsolt költségvetést, majd menet közben rájöttek, hogy továbbra is hibás, nem léptették hatályba. Azaz a költségvetés egy pillanatig sem élt, ezzel „Trippon Norbert költségvetésért felelős DK-s alpolgármester megdönthetetlen rekordot állított be” – adta hírül még márciusban Nagy István frakcióvezető.

Nagy István megjegyezte, hogy a botrányos ügy után a képviselő testület múlt heti ülésén Trippon Norbert személyes sértettsége és hiúsága odáig vezetett, hogy visszamutogatással próbálta magyarázni az előterjesztésének bukását. A saját közönségéhez szólt – lelkesen meg is tapsolták – amivel egyértelműsíteni akarta, hogy Újpesten ő a dollárbaloldal vezetője. −Trippon Norbert polgármester jelölt szeretne lenni 2024-ben, de úgy tűnik, még nem érzi biztosnak a helyét. Ezért újra meg újra bizonyítani akar gazdáinak. Gyurcsány Ferencnek és Varju Lászlónak, meg a DK-nak és a dollárbaloldal többi pártjának ­– tette hozzá meg most Nagy István.

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlésben Déri Tibor, Újpest polgármestere (Fotó: Teknős Miklós)