Alapjogokért Központ: nincs változás a Soros-birodalom élén

Soros György egész életpályáját annak szentelte, hogy tűzzel-vassal terjessze a liberalizmus legszélsőségesebb megnyilvánulásait.

Az eszközök között soha nem válogatott, ha céljait meg akarta valósítani, számtalanszor használta fel professzionálisan felépített és menedzselt, az egész világot átkaroló hálózatát arra, hogy békés országokon belül feszültséget, zavargásokat, sőt véres felkeléseket, lázongásokat szítson. Ám 90-es éveire önmagán is túltett, amikor az ukrajnai háború folytatását sürgette mindenáron

– írta az Alapjogokért Központ.

Soros György manapság mindenki számára a nyílt társadalom „keresztapjaként” ismert, aki mindig bőségesen gurította a dollárkötegeket a magyarországi baloldal irányába is. Sokan tudják, hogy a vagyonát – melyet a radikális progresszió szolgálatába állított – tőzsdei spekulációk útján szerezte.

Hol a saját hálózata által teremtett politikai válságokat használta ki arra, hogy újabb milliárdokat keressen, hol a többek között általa is kiváltott piaci káosz társadalmakra gyakorolt negatív hatását meglovagolva szított viszályt és feszültséget annak érdekében, hogy megvalósítsa dédelgetett álmát, a nemzetállamok és az állami szuverenitás felszámolását

– írta a központ.

Az elemzésben úgy fogalmaztak, Soros György pályafutásának számtalan sötét állomása közül talán a befejező szakasz volt a legembertelenebb, hiszen 2014-ben az általa irányított hálózat aktív szerepet vállalt Ukrajnában a „Majdan” néven ismertté vált zavargások gerjesztésében és irányításában. Ezután a 2022-es orosz invázió időszakáig folyamatosan társadalommanipulációs tanácsokkal látta el a kijevi vezetést mind az azóta megbukott Petro Porosenko, mind Volodimir Zelenszkij elnöksége során. Ukrajna népe egyre jobban elszegényedett, az ország egyre nagyobb hitelek terhét volt kénytelen a vállára venni, miközben Soros alkalmazottai folyamatosan az Oroszországgal – és más szomszédaival – fennálló törésvonalak mélyítésén dolgoztak – írták.

Miután Soros György úgy érezte, hogy az Európában dúló vérontással és az abban mutatott szerepvállalásával kiteljesedett a karrierje, fia pontosan ott folytatja, ahol ő abbahagyta – fogalmaztak.

Alexander Soros már tavaly nyáron kifejtette, hogy nagyobb katonai szerepvállalást és több támogatást szeretne látni a nyugati országok részéről az Ukrajnában dúló harcok kapcsán, béketárgyalásokra pedig szerinte esély sincs. Azt követően, hogy az idősebb Soros lefektette birodalma pénzügyi alapjait, valamint létrehozta a nyílt társadalom megannyi álcivil szervezetet magába foglaló és az egész világra kiterjedő hálózatát, fia már teljes egészében arra összpontosíthat, hogy megvalósítsa az örökölt szélsőségesen liberális eszméket. Elmondása szerint éppen erre készül, sokkal többet politizál majd még apjánál is – írta az Alapjogokért Központ.

Alexander Soros mind az amerikai, mind a magyar baloldallal igen szoros kapcsolatot ápol. A hazai, háborúpárti erőknek nincs félnivalójuk a trónörököstől, továbbra is számíthatnak a bőkezű támogatásokra. A közösségi médiában maga is megosztotta a guruló dollárok néven elhíresült botrányban kulcsszerepet játszó, a külföldi forrásokat Magyarországra juttató Action for Democracy egyik hirdetését, amelyhez kommentárként csak ennyit fűzött: segíts a magyaroknak választani.

Azóta is mindent megtesz, hogy a magyar embereket rábírja a fegyverszállításokat szorgalmazó és akár katonák Ukrajnába küldésére is kész szereplők támogatására. A hírek szerint hozzá köthető Gulyás Márton és Gulyás Balázs szerepének növelése az adományaiktól legkevésbé sem független ellenzéki médiában. Alexander Soros az utóbbi években több alkalommal is járt Budapesten, hogy személyesen is ellenőrizze a nyílt társadalom magyarországi hűbéreseinek munkavégzését – írták.

Apja évek óta készíti Alexandert az örökség átvételére, aki így olyan befolyásos politikusokkal ismerkedett meg testközelből, mint Barack Obama vagy Hillary Clinton. Joe Biden hivatalba lépése óta pedig abszolút bejáratos a Fehér Házba, és azt is beismerte, hogy fél Donald Trump visszatérésétől, ezért a továbbiakban is támogatni fogja a Demokrata Pártot.

Úgy fogalmaztak: Alexander Soros nemcsak a szomszédunkban dúló konfliktus eszkalációjában érdekelt, hanem személyesen is szívügyének tekinti az LMBTQ- és genderpropaganda terjesztését, valamint teljes mellszélességgel kiáll apja migrációval kapcsolatos tervei mellett is.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Soros-birodalom szélsőséges ideológiai irányvonala az ő regnálása alatt is megmarad, sőt még dinamikusabban folytatja majd a társadalmaink alapvető értékeivel szembeni egész pályás letámadást – írta elemzésében az Alapjogokért Központ.