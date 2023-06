Karácsonynál nincs garancia

− A második leggyakoribb kérdés az volt, hogy miért nem kapták még meg a II. kerületben a leveleket. Itt kérem, ebben a tekintetben ne a postát hibáztassák, mert a főváros egyik cége kézbesíti a leveleket – jegyezte meg Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere a budapesti lakógyűlés kapcsán feltett kérdésekre, mivel az eredeti határidő, június 11-e előtt két nappal sem érkezett meg a küldemény a kerületi lakosokhoz.

Kijelentését a polgármester a meglehetősen furcsa időben, tegnap délelőtt, munkaidőben, a Fény utcai piacon tartott lakógyűlésen tette.

Az eseményen ott volt Karácsony Gergely főpolgármester is, aki elismerte: a budapesti lakógyűlés kapcsán voltak olyanok, akik nem kapták meg vagy elkeverték az értesítő levelet, ezért döntöttek a szavazás meghosszabbításáról és arról, hogy a budapesti lakosok online is tudjanak egyedi azonosítót igényelni.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy „a nagy érdeklődésre tekintettel” egy héttel, június 18-áig meghosszabbították a budapesti lakógyűlésnek nevezett fővárosi véleménynyilvánító szavazás határidejét. A baloldal főpolgármestere szerinte óriási siker a kezdeményezés, még annak ellenére is, hogy mint kiderült, az 1,4 millió, 14 év feletti budapesti lakos egy jelentős része még nem kapta meg a voksoláshoz szükséges kódot tartalmazó levelet. A főpolgármester bevallotta az ötödik hete tartó első budapesti lakógyűlésen eddig mindösze valamivel több, mint százezer budapesti adta le szavazatát. A lakógyűlésen a hazai és nemzetközi gyakorlattól eltérően, adatvédelmi aggályokat is felvetve 14 és 18 év közötti kiskorúak is szavazhatnak, akik többek között a szolidaritási hozzájárulásról vagy a Lánchíd forgalmáról mondhatják el véleményüket.

A budapesti lakógyűlés szavazási határidejének meghosszabbítása kapcsán Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes lapunk kérdésére − miszerint ellenőrzik-e ezek után, hogy minden érintetthez eljutottak az azonosítót tartalmazó levelek − kiemelte: formálisan ugyan nem tudják ellenőrizni, viszont azt tudják ezzel kapcsolatban megtenni, hogy a szavazás oldalán azok a budapestiek, akik részt vennének a lakógyűlésen, online is igényelhetnek azonosítót. Az általános főpolgármester-helyettes ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy egy ember csak egyszer szavazhat. Hozzátette: lakcímkártyával, akár személyesen is megteheti ezt, akinek online nincs lehetősége erre.

Kiss Ambrus lapunknak elmondta azt is: 150 ember kézbesíti a leveleket, és a BKM-Főtáv kézbesítési analógiáját veszik alapul. Hangsúlyozta, hogy ezek az emberek önként, plusz pénzért vállalták a kézbesítéseket, munkaidejükön kívül csinálják. Ugyanakkor az általános főpolgármester-helyettes szerint van arra lehetőség, hogy a hibás kézbesítés esetén azt az érintettek jelezzék. Ebben az esetben, levonják azt a kézbesítők pénzéből. Kiss Ambrus kérdésünkre úgy fogalmazott:

mivel nem céggel, hanem emberekkel kötöttek szerződést, így értelmetlen a garancialehívás. Szerinte így olcsóbban jönnek ki, mint ha a postai kézbesítést választották volna.

Korábban Kiss Ambrus arról tájékoztatott, hogy a szervezés költségei mindent összevetve, ide értve a call center szolgáltatást, nyomtatást összesen 100,5 millió forintot, a kommunikációs költségek pedig nagyjából 25 millió forintot tesznek ki.

Borítókép: Karácsony Gergely a Fény utcai lakossági fórumon (Fotó: Mirkó István)