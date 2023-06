Nacsa Lőrinc: A baloldal miatt késik a pedagógusok béremelése

Felidézte, hogy erről nyíltan és büszkén beszélt Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba és Donáth Anna is, akik mindent megtesznek ezért, közreműködnek a Magyarország elleni támadásokban, sőt szervezik is azokat. – Dobrev Klára, Molnár Csaba, Cseh Katalin, Donáth Anna, Ara-Kovács Attila, Gyöngyösi Márton, Rónai Sándor és Ujhelyi István – ezek a baloldali képviselők havi öt-hat millió forintos fizetésért bevallottan azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyar pedagógusok ne kapják meg a béremelést és ne kereshessenek nyolcszázezer forintot – mondta a KDNP frakciószóvivője, hozzátéve, hogy más baloldali képviselők pedig szervezik és irányítják is a gyakran erőszakig fajuló itthoni akcióikat. – Ez felháborító, ez szégyenteljes – mondta, majd megjegyezte, ezzel szemben az új pedagóguséletpálya-törvény megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Szigetváry Zsolt)