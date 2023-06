Történelmi fordulat a honvédségnél

A legfrissebb költségvetési számok alapján korszakalkotó fordulat következik be a Magyar Honvédség NATO-csatlakozásunk utáni történetében. A jövő évben ugyanis nemhogy teljesíteni tudjuk a NATO elvárásait a hadseregre költött költségvetési forrásokban, hanem meg is haladjuk ezeket. A NATO már 2006-ban a rigai konferencián döntött arról, hogy a tagállamoknak legalább a bruttó nemzeti össz­termék két százalékát kell költeniük a haderejükre.

A 2024-es büdzsé alapján azonban Magyarország jövőre a GDP 2,1 százalékát fordíthatja majd a honvédségre.

Az ukrajnai háború érezhetően felgyorsította ezt a folyamatot, de az Orbán-kormány korábban is előtérbe helyezte a haderőfejlesztést. Ezt célozta a Zrínyi-program is, amely számos haditechnikai eszköz beszerzését irányozta elő. A jövő évi költségvetésben azonban minden más kiadáshoz képest is komoly elsőbbséget élvez a honvédelem és a haderőfejlesztés.