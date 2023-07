Jakab szelleme kísért a Jobbik alapítványánál

Faragó Tamás, a Jobbik gyöngyösi önkormányzati képviselője, Lejer Zoltán pártigazgató-helyettese lett a párt alapítványának új kuratóriumi tagja – derül ki egy friss, július 14-i bírósági végzésből. Ebből az is kiderül,

„a kuratórium összetétele egyebekben nem változott”, vagyis a testület tagja maradt Jakab Péter expártelnök volt kabinetfőnöke, Molnár Enikő is.

Emlékezetes, a Jobbik vezetése Potocskáné Kőrösi Anita vezetésével már több mint egy éve, tavaly májusban lázadt fel a túl nagy hatalommal rendelkező Molnár Enikővel szemben, és számos jogkörétől megfosztotta. Tavaly augusztusban a Jobbik szakított is a pártban elbukott Jakab Péter kabinetfőnökével. Mindezek ellenére a Jobbik a mai napig nem szüntette meg Molnár Enikő tagságát az alapítvány kuratóriumában, ahol 2020 óta tölt be tisztséget. A Jobbikból egy éve kilépett, majd a Nép Pártján Mozgalmat életre hívó Jakab Péter bizalmasának megbízatása elvileg 2025-ben járhat le, de mivel „a megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve”, a Jobbik megváltoztatva a kuratórium összetételét, le is cserélhetné Molnárt.

A testület frissen beválasztott tagja, Faragó Tamás egyébként Vona Gábor egykori pártelnök kampányfőnöke is volt,

még ha csak rövid ideig is. Kinevezését ugyanis Gyöngyösön, a volt pártelnök választókörzetében nem fogadta kitörő lelkesedés, a helyi szervezetben megkezdődött a tömeges kilépés is. Czeglédi Ágnes, a gyöngyösi szervezet alapító alelnöke azt kifogásolta, hogy Faragó több kaszinót is működtet.

Faragó beválasztása a párt alapítványába azért is érdekes lehet, mert pártigazgató-helyettesi kinevezése még Jakab Péter elnöksége idején történt,

azután, hogy a pártigazgatói posztot 16 évig betöltő Szabó Gábor lemondott. A Jobbik egyik legfontosabb háttéremberének számító, nagy befolyással bíró Szabó feltehetően azért mondott le posztjáról, mert nem élvezte Jakab Péter támogatását. Lejer megválasztása után az országos elnökség két pártigazgató-helyettest is kinevezett, noha ilyen poszt addig a Jobbikban nem volt. Lejer Zoltán egyébként a 2019-es őszi önkormányzati választáson kecskeméti polgármesterjelölt volt, az ellenzék közös jelöltjeként. Mindez annak fényében érdekes, hogy pont Faragó Tamás nyilatkozott úgy 2018-ban, hogy „Az elnökség kizárta már az MSZP-vel, Dk-val, Momentummal való országos összefogás lehetőségét, a DK-val és MSZP-vel meg önkormányzati szinten sem tartjuk ezt elképzelhetőnek, […]. A Momentummal és az LMP-vel sincs ilyen tervezve sem országosan, sem helyben.”

Borítókép: Jakab Péter, egykori pártelnök és bizalmasa (Fotó: Mirkó István)