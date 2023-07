Magyar Gábor bábáskodásával nem születhet objektív jogállamisági jelentés

Magyar Gábor pályájával, ügyeivel a Magyar Nemzet már több terjedelmes írásban is foglalkozott. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a jogász személyében tulajdonképpen a Soros-hálózat egyik tagja került Brüsszelben kulcspozícióba a magyarországi jogállamiság helyzetének megítélése kapcsán. Egy korábban készült életrajza szerint Magyar Gábor 1995-ben elvégezte New Yorkban a Soros György által támogatott New School for Social Research Demokrácia és sokszínűség programját, később pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja volt. Utóbbit szintén támogatta a tőzsdespekuláns alapítványa, az Open Society Foundations.

Borítókép: Magyar Gábor (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)