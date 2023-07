Megéri vezetőnek lenni a Karácsony közeli cégeknél: kilőttek a BKK-s igazgatói bérek

Tízmilliárddal több személyi költség a BKV-nál

A BKV Zrt. már a balos hatalomátvételt követően óriási költekezésbe kezdett, hiszen 2020-ra 80 milliárdról 120 milliárdra nőttek a cég kiadásai. Hogy ez miből tevődött össze? Például ekkor már a bérköltség 8 százalékkal, 4 milliárd forinttal nőtt 2019-ről 2020-ra a cégnél.

A 2022-es beszámolójukból pedig kiderült, hogy hiába volt 163 milliárd forint a közlekedési cég árbevétele, ami 24 milliárdos többletbevételt jelentett az egy évvel korábbihoz képest, mégis kétszer akkora veszteséggel, 26 milliárd forint mínusszal zárták a tavalyi évet 2021-hez képest. Az ok itt is például, hogy az anyagjellegű ráfordítások és a személyi kiadások is nőttek. Az előbbi 20, az utóbbi közel 10 milliárd forinttal.

De nem csak a BKV veszteséges, a cég részeként működő BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. és a BKV Panoráma Kft. is mínuszban zárta a múlt évet.

Persze az igazgatóság tagjai nem jártak rosszul, hiszen az éves összdíjazásuk 36 millió forint volt, míg a felügyelőbizottság tagjai 22 millió forintba kerültek az adófizetőknek. Ez az igazgatóság tagjai esetében pontosan 13 millió forinttal, a felügyelőbizottság tagjai esetében 7 millióval több, mint 2019-ben, az utolsó Tarlós-évben volt. Rájuk szerencsére jutott pénz.