Kampányüzemmód: Előkerültek a milliárdok a baloldali önkormányzatok kasszáiból

Hirtelen mindenre lett pénz a baloldali vezetésű fővárosi kerületekben, a jövő júniusban esedékes önkormányzati választások előtt. Még 2020 végén a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) közleményében azt írta: „a kormány veszélyezteti a kulcsfontosságú közszolgáltatások, egyebek közt a városi tömegközlekedés, a szemétszállítás, a köztisztaság, az óvodai-bölcsődei ellátás, a kulturális, egészségügyi és szociális támogatások biztosítását az ország számos településén.”

A gödöllői ellenzéki polgármester, Gémesi György által vezetett szervezet, melyben Karácsony Gergely társelnök azt is kinyilatkoztatta ekkor, hogy aránytalanul jutalmazták a kormánypárti vezetésű városokat, míg az ellenzékiek jó esetben is csak címkézett pénzt kaptak.

– Ez pedig úgy is értelmezhető, hogy a kormány kárpótolta a kormánypárti vezetésű városokat az iparűzési adó elvonásáért, miközben az ellenzéki vezetésű városok egyszerűen hoppon maradtak –jelezte a MÖSZ.

A fenti közlemény kiadásával párhuzamosan több baloldali kerület pénzmaradványa kiemelkedő számokat produkált, például Józsefvárosban már 2021-re 4,9 milliárd forintos pénzmaradványt hoztak át, majd a következő években tízmilliárd fölé emelkedett az előző évben az el nem költött források összege.

A kirívó számok ellenére Pikó András vezette baloldali önkormányzat továbbra is kivéreztetett önkormányzatként próbálta láttatni önmagát kommunikációs felületein. A tavaly kirobbant orosz-ukrán háború ideje alatt sem csökkent az önkormányzatok bevétele, rekord iparűzési adóbevétellel rendelkeztek, és rekordokat döntögettek a költségvetési főösszegek is.

Tele a kassza a kerületekben, míg a főváros a csőd felé halad

Ennek ellenére a kormány több százmillió forint támogatást adott a fővárosi kerületeknek a megemelkedett rezsiköltségek terheinek csökkentésére. Több önkormányzatnál az országgyűlési választás hozta meg a fordulópontot, az önkormányzatok grandiózus fejlesztéseket indítottak be. Józsefvárosban több utcát sétálóutcává alakítanak át, új idős és családi támogatásokat vezetnek be és ingatlanvásárlásokba kezdtek. Mindez az mutatja: tele a kassza.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a saját kezelésű területeik mellett a Szilágyi Erzsébet fasor felújításába is belekezdett, miközben a tulajdonos a fővárosi önkormányzat, a terület kezelője pedig a Budapest Közút.

„Sokak által ismert, hogy júniusban elhatároztuk, felújítjuk a Szilágyi Erzsébet fasor legrosszabb útszakaszát, hiába nem a mi feladatunk lenne. Nem mutogatunk másra, ha szükséges, elvégezzük a munkát akár mások helyett is, hiszen a Szilágyi Erzsébet fasor útpályája közigazgatásilag a XII. kerületben van, tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat, kezelője a Budapest Közút Zrt.” – ismertette korábban maga a szocialista polgármester, aki hozzátette: a fővárosi önkormányzat nem tudja elvégezni a felújítást, ám az út állapota egyre romlik, és az erre közlekedők érdekét az útfelújítás szolgálja, ezért nekilátnak a munkának a legkritikusabb útszakaszon.

A XII. kerület önkormányzat korábban úgy reagált az Indexnek: a háború okozta gazdasági válság valamennyi budapesti kerület önkormányzatát nehéz helyzetbe hozta, ám egyik sem ment csődbe, és mindegyik képes és hajlandó ellátni a kötelező feladatait.

Ez alól a jelek szerint csak a Fővárosi Önkormányzat a kivétel.

"Bízunk benne, hogy a főváros is mielőbb rendezi a sorait, és nekilát a kötelező feladatai ellátásának, köztük az olyan fontos utak rendbetételének, mint a Szilágyi Erzsébet fasor" – nyomatékosította Hegyvidék önkormányzata, jelezvén, hogy az említett útszakasz rendbetétele kizárólag Karácsony Gergely vezette főváros feladata. Nem ez az egyetlen grandiózus támogatás, amit a kerületek adományoznak.

V. Naszályi Márta, I. kerületi polgármester kétszázmillió forintos támogatást adott a fővárosnak, hogy a Radó Dezső Tervben szereplő módon megújulhasson a Vérmező.

Soproni Tamás, VI. kerületi polgármestere újabb jelentős forrást igénylő szociális támogatásokat vezet be, emellett takarítja és gondozza a fővárosi kezelésű területeket is.

Niedermüller Péter, erzsébetvárosi polgármester is három és fél év után látványos zöldítésbe és takarításba kezdett. A szemétproblémák kezelésére kétszáz új szemetes is kikerül az utcákra. A Magyar Nemzet még két éve arról számolt be: komoly köztisztasági gondokkal küzd a kerület. A DK-s polgármesterrel rendelkező kerületek többsége még mindig fenntartja a kormányzati elvonásokról szóló kommunikációt annak ellenére, hogy Újbudán soha nem volt ilyen magas a költségvetés főösszege, ezáltal komoly fejlesztéseket, mint az óvodai férőhelybővítés meg tudták lépni.

Mint korábban lapunk megírta: soha nem gazdálkodhattak ilyen magas összegből a fővárosi kerületi önkormányzatok, mint ebben az évben. Magas iparűzési adóbevétel, több kormányzati támogatás és a rezsikompenzáció is segíti a budapesti polgármestereket. Wintermantel Zsolt a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint mostanra az is kiderült, hogy „a kivéreztetés egy nagy baloldali kamu, mert a számokból egyértelmű, hogy van pénz".

Borítókép: baloldali polgármesterek (Fotó: Mirkó István)