Baloldali kamu a kivéreztetés

– A baloldali polgármesterek az elmúlt években folyamatosan úgy panaszkodtak kivéreztetésre Karácsony Gergellyel az élükön, hogy közben két kézzel szórták ki a fővárosi adófizetők pénzét az ablakon

– közölte lapunkkal Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Mint a fővárosi költségvetési számokból kiderül, a baloldali önkormányzatok rekordmagas bevétellel rendelkeznek. Az összes fővárosi kerület büdzséjének főösszege 2019 óta átlagosan ötmilliárd forinttal emelkedett, sőt a rekorder Józsefvárosban tizennégymilliárd forinttal több bevétel van, mint a fideszes vezetés alatt. Ennek ellenére a fejlesztések és a karbantartások a baloldali kerületekben megtorpantak.

– Az elhibázott reklámtenderen évente egymilliárdos a főváros vesztesége, a másfél éves szerencsétlenkedés és késlekedés miatt pedig csak a Lánchíd felújításánál ötmilliárd forint a veszteség – idézte fel Wintermantel Zsolt ennek kapcsán. – De említhetném a Blaha Lujza tér, a Széna tér és az M3 metró felújítását is, amely szintén több milliárd forinttal lett drágább az elhibázott városvezetői döntések miatt – tette hozzá. A főváros költségvetésének a főösszege idén több mint 400 milliárd forint. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint mostanra az is kiderült, hogy a kivéreztetés egy nagy baloldali kamu, mert a számokból egyértelmű, hogy van pénz.

– A munkához azonban a szándék és a tehetség már hiányzik a baloldali polgármesterekből. Más magyarázat nincs arra, hogy a több milliárd forintos maradványösszeg ellenére is egyre elhanyagoltabb a főváros, a közterületek szemetesek, és még csak tervbe sem vettek olyan új beruházást, amely Budapest fejlődését szolgálná

– foglalta össze a fővárosi állapotokat a frakcióvezető.

A kerületek az idén nemcsak jóval nagyobb iparűzési adóbevétellel számolhatnak, mint tavaly, a kormányzati kompenzációk is több forrást biztosítanak és átlagosan félmilliárd forintos rezsitámogatásban is részesültek. Az Őrsi Gergely vezette II. kerület például idén 30 milliárd forintból gazdálkodik, ami négymilliárddal több, mint 2022-ben. Újpesten is csaknem hétmilliárddal több az idei büdzsé: 2019-ben, az előző ciklus utolsó évében, még fideszes vezetés alatt, húszmilliárd forintból gazdálkodott a kerület, mostanra ez 29 milliárdra duzzadt. Tavaly is 22 milliárdos összeggel meghaladták a korábbi ciklus költségvetési bevételeit. Zugló is rekordösszegű költségvetésből gazdálkodik, tízmilliárd forinttal több forráshoz jutott a kerület. Óbuda 47 milliárdos főösszeggel rendelkezik, Újbudán 36 milliárd forint az előirányzott összeg, a fideszes vezetés alatt ez sose érte el a 30 milliárdot.

A XV. kerület szintén rekordot állított fel a 31 milliárd forinttal,

Kispesten is kirívóan magas, 17 milliárdos költségvetést fogadott el a testület a szokásos 13-14 milliárd forint főösszeg helyett.

A rekorderek közül is kiemelkedik a költségvetését tekintve Józsefváros, a büdzséjük 38 milliárd forintos főösszegét már közel 40 milliárdra módosított a testület a múlt heti ülésen. Összehasonlításképpen a kerület egykori fideszes vezetése 20-24 milliárd forintból gazdálkodott, a mostani költségvetési források összege tehát 16 milliárd forinttal magasabb az előző ciklushoz képest.

Borítókép: a Duna fölött átívelő, felújítás alatt lévő és emiatt évekre lezárt, beburkolt Széchenyi-lánchíd az alkonyati fényben (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)