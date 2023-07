Pénzmosás gyanúja Karácsonyék körül: Büntetőeljárásról beszél az alkotmányjogász

A pénzmosás gyanúja is felmerül a Karácsony Gergely által gründolt 99 Mozgalom Egyesülethez érkezett, tisztázatlan eredetű, több mint félmilliárd forint kapcsán. A minap nyilvánosságra került titkosszolgálati jelentésben feltártak és több más körülmény enged erre következtetni.

Amint a beszámoló megállapította, a párbeszédes Perjés Gábor 19 alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be készpénzben a mozgalom számlájára. Öt tranzakció az 50 millió forintot is meghaladta, ami már önmagában elég alapot ad a pénzmosás gyanújával folytatott hatósági vizsgálathoz.

Lényeges körülmény, hogy a mozgalom képviselőjén kívül senki nem juttatott pénzt a mozgalomhoz. További kérdéseket vet fel, hogy Perjés valutában – euróban és angol fontban – fizette be a több mint félmilliárdos összeg négyötöd részét. Említést érdemel továbbá, hogy Perjés a mozgalom inaktívvá válása után közel egy évvel is jelentős, többmilliós tételeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára. Karácsony Gergely a minapi kommünikéjében azt állította, hogy mikroadományokból jött össze a rendkívüli bevétel.