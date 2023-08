Beépítések ellen tiltakoznak a lakók a XVIII. kerületben

Önkéntes szervezésű lakossági fórumon döntöttek a lakók arról, hogy milyen kifogással élnek a környékükön tervezett gigantikus, 103 lakásos társasház ellen. A fórumon Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester nem vett részt, pedig a Covid ideje alatt ő állapodott meg a beruházóval, hogy a volt szovjet laktanya területére egy társasházat építsen. A helyiek szerint a Tarkő utca és a Halomi út által határolt terület egy részének zöldnek kellene maradnia és a védett fákhoz sem lenne szabad nyúlnia a beruházónak. Kiderült: Szaniszló kitart a százlakásos társasház mellett. Lévai István Zoltán fideszes önkormányzati képviselő a közösségi oldalán viszont azt írta: az egy személyben meghozott döntést lakossági összefogással sikerült visszavonni.

– Jelenleg előkészítési fázisban van a fejlesztés, a beruházó minél több lakást szeretne építeni, a lakók pedig ellenzik a beépítési szándékot – mutatott rá a kormánypárti képviselő, aki hozzátette: Szaniszló Sándor polgármester ahogy a korábbi alkalmakon, úgy ezen a lakossági fórumon sem vett részt.

A fórumon a lakók úgy határoztak: a 103 lakás építését elfogadhatatlannak tartják. Kérik, hogy – mivel a beruházó telkének egy része nem lakóövezeti besorolású – az önkormányzat ne járuljon hozzá az átminősítéshez, és az Óhuta utca közforgalmi megnyitásához se adjon az önkormányzat hozzájárulást. A lakók azt is szeretnék elérni, hogy a védett fák kivágását akadályozzák meg, és közvetlenül az Óhuta utca mentén az oda tervezett 24 lakás se épüljön meg, lehetőség szerint maradjon zöld a terület.

A lakossági fórum résztvevői arra is kérték a döntéshozókat, hogy az infrastrukturális lehetőségeket is vegyék számításba az új lakások megépítése kapcsán, az önkormányzat készítessen hatástanulmányokat óvodai, bölcsődei, szociális és közműellátottság vonatkozásában.

A helyiek azt is hangsúlyozták, hogy a területen védett fák vannak, számtalan madár fészkel rajtuk. Nem akarnak nagyobb autóforgalmat sem, és a levegő minőségét is féltik.

Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő a Metropolnak úgy fogalmazott: a Halomi útnak már most is hatalmas a forgalma, ha ide 103 lakást építenek, akkor az autóforgalom nyilvánvalóan már elviselhetetlen lesz számukra, de bántó lesz a zaj és a környezetszennyezés is.

– Emellett gond az óvodák, iskolák kérdése, a környéken mind telített, és nem tudunk arról, hogy hatástanulmány készült volna bármikor is. A problémák megoldása nélkül, illetve a lakók megkérdezése nélkül nem lehet egy ekkora fejlesztést megvalósítani. Azt fogjuk kezdeményezni, hogy a baloldali városvezetés tartson lakossági fórumot ebben az ügyben, és a lakók beleegyezése nélkül ez a beruházás ne kezdődjön el – hangsúlyozta Galgóczy Zoltán fideszes önkormányzati képviselő.

