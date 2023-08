Bűnszervezetként vadászott az emberekre az Antifa Budapesten

Ismert, hogy önmaga felett mondott ítéletet az a férfi, akinek laptopján hetvenezer pedofil felvételt találtak a februári Antifa-támadók után kutató nyomozók a Szikra Mozgalom egyik aktivistájának lakásán. A felvételek között több száz olyan van, ami 12 év alatti gyerek elleni szexuális sanyargatást ábrázol. A férfi gyanúsítotti kihallgatása előtt felakasztotta magát a biatorbágyi volt katonai bázison.

A gyakorlat szerint amennyiben a vélt elkövető elhalálozik és nem merül fel más érintettsége, rendszerint megszüntetik a nyomozást. Ebben az esetben azonban nem ez történt, vélhetően azért, mert arra utaló nyomokat találhattak, más is érintett lehet a pedofil felvételek miatt indult büntetőeljárásban.

Ezzel kapcsolatos kérdésünkre ugyanis a BRFK azt válaszolta: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés a) pontba ütköző, és a (3) bekezdés szerint minősülő 12. életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételre tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozás továbbra is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

