Ezeket a változásokat hozza a szeptember

Banki utalások

Már 2023. január 1-jén hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelet módosítása, amely tartalmazza az azonnali fizetési ökoszisztéma továbbfejlesztésével (AFR2.0) kapcsolatos kötelezettségeket és határidőket. Ezek közül az egyik határidő, hogy 2023. szeptember 1-jétől

az azonnali fizetési tranzakciók értékhatára tízmillió forintról húszmillió forintra emelkedik.

Az indoklás szerint az értékhatár emelésének célja, hogy az eseti jelleggel bekövetkező, nagy értékű azonnali átutalás lebonyolítása is sikeresen teljesülhessen, ezzel még nagyobb kényelmet biztosítva a vállalkozásoknak és lakosságnak.

Emelkedő pedagógusbérek

Az Országgyűlés július 4-én elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt, amely alaposan átírja a köznevelésben dolgozók munkajogi helyzetét, valamint a szakszervezetek és az oktatási intézmények működését. Bár a jogváltás csak 2024. január 1-jén történik meg, az erről szóló tájékoztatást 2023. szeptember 15-ig kapják meg az érintettek, akik a jogviszonyváltás el nem fogadásáról 2023. szeptember 15. és 2023. szeptember 29. napja között nyilatkozhatnak.

A jogváltással a pedagógusok alapszabadsága 46 napról 50 napra emelkedik, ebből az igazgató 15 nappal rendelkezhet.

Amennyiben az állami fenntartású köznevelési intézmény működése bármely okból nem biztosítható, az új ellátási helyen a napi munkaidő 8 óráról legfeljebb 12 órára, a heti munkaidő legfeljebb 48 órára emelhető. Ezzel együtt a pedagógusok esetében megszűnik a rendkívüli munkaidő és az azért járó, munka törvénykönyve szerinti díjazás.

A törvény szerint a tanár átvezényelhető, annyi kitétellel, hogy erre csak az adott járáson belül van lehetőség, és meghatározott élethelyzetben a pedagógus hozzájárulása is kell hozzá. Visszatér a fegyelmi eljárás, az érintett pedagógus ennek értelmében kaphat megrovást, akár hat hónapon át tartó húszszázalékos bércsökkentést, de a vezetői megbízását is visszavonhatják, amellett, hogy el is bocsáthatják.

A felső kategóriákban akár másfél millió forintot is kereshetnek majd egyes tanárok havonta a munkáltatók szakmai kritériumok alapján elvégzett mérlegelése szerint.

A Pedagógus I. kategóriában 410 ezer forinttól 1,065 millió forintig, Pedagógus II. esetén 430 ezer forinttól 1,135 millió forintig terjedhet a fizetés mértéke, egy mesterpedagógus ugyanakkor 520 ezer forinttól 1,365 millió forintig, egy kutatótanár pedig 640 ezer forinttól 1,47 millió forintig terjedő mértékben kaphat illetményt.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók végkielégítést is kaphatnak. Ez húsz év jogviszonyban töltött idő után nyolchavi távolléti díjnak megfelelő összeg lehet, de már három év után egyhavi illetménynek megfelelő végkielégítés kapható.