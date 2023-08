A tüntetések folytatását tervezik

Ismét tüntetésekre készülnek a baloldalhoz köthető diák- és tanárszervezetek, amit a Ferencvárosban található, a nyáron többször átfestett Tompa utcai padnál jelentettek be. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), az Egységes Diákfront (EDF), valamint a Civil Bázis nevével fémjelzett sajtóeseményen arról esett szó, hogy

szeptember elsejétől visszatérnek az utcára: két nagy fővárosi és több vidéki megmozdulással készülnek, továbbra is elfogadhatatlannak tartva a pedagógusi életpályamodellről szóló törvényt.

Nagy kérdés, hogy ennek mekkora lesz a hatása, hiszen az EDF májusi demonstrációja teljes érdektelenségbe fulladt, bár az mozgósítóerővel bírhat, hogy a nyári szünet után nehezebb visszaülni az iskolapadba. Mint ismert, a Ne írd alá a Bosszútörvényt, Kata! címmel meghirdetett tüntetésen májusban mindössze 15-20 diák jelent meg a Sándor-palota előtt. Szintén gyérnek mondható részvétellel zajlott le az a június közepi megmozdulás is a Kossuth téren, ahol a pedagógusok életpályájáról szóló, akkor még törvénytervezet ellen próbáltak fellépni néhány száz fő megjelenésével, és a baloldali pártok is hangsúlyosan képviseltették magukat. A Tanítanék Mozgalom tagjai diktatúrát kiáltottak, a diáktüntetők Petőfit szavalva akasztást vizionáltak, Pankotai Lili pedig ezúttal is obszcén stílusban szónokolt a kormány ellen, de az esemény talán legemlékezetesebb momentuma mégis az volt, amikor a tüntetők egy bemikrofonozott „igazmondó tojásba” kiáltották panaszaikat, miközben a Parlament épületét célozták papírrepülőkkel.

