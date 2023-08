Csok: módosulnak a szabályok

Változnak a csok szabályai szeptember elsejétől – derült ki a szerda esti Magyar Közlönyből. A változásokról a Bank360 és a Bankmonitor is összefoglalót készített. Az új feltételekkel egyszerűbbé válik az igénylőknek a csok felvétele és az építkezés is. A támogatáshoz szükséges gyermekvállalás feltételeiben viszont egyszerre enyhített és szigorított is a kormány – írta a Világgazdaság.

A módosítások érintették a jelenlegi formájában december 31-ig igényelhető csokot (családi otthonteremtési kedvezmény), a babaváró hitelt és a jelzáloghitel elengedésére vonatkozó szabályokat is.

Drasztikus változás ugyanakkor nem történt, viszont fontos előírásokat pontosított a kormány. Szeptember elsejéig legfeljebb két vállalt gyermek után járt a támogatás. (Ez alól az emelt összegű, 10 millió forintos támogatás eddig is kivételt képezett, azt ugyanis három vállalt gyermekre is igénybe lehetett venni.) Szeptember elsejétől azonban a csok valamennyi formája igényelhető lesz akár három vállalt gyermek mellett is, így például használt lakás vásárlásánál is. Eddig itt csak két gyermeket lehetett előre vállalni. Mindezzel párhuzamosan a gyermekvállalási határidő némiképp szigorodott.

Egy vállalt gyermeknél 4, két vállalt gyereknél 8, míg három vállalt gyereknél 10 év áll rendelkezésre. Eddig az emelt, 10 millió forint összegű csoknál a vállalt gyerekszámtól függetlenül a határidő tíz év volt. Például, ha egy pár a két meglévő gyermeke mellé harmadikat is vállalt, akkor a harmadik gyerek megszületésére tíz évük van jelenleg, míg szeptember 1-jétől 4 éven belül meg kell születnie a babának ahhoz, hogy teljesüljön a támogatási feltétel. Fontos, hogy a módosított határidőket a már folyamatban lévő igénylésekre nem alkalmazzák.

Azt viszont igen, hogy a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, ha a pár egyik tagja meghal. A későbbiekben ebben a tragikus helyzetben nem kell még azzal is foglalkozni, hogy a vállalt gyermek után kapott támogatás sorsa mi lesz. Ezt a módosítást tehát a szeptember elsejét megelőzően kötött szerződésekre is visszamenőlegesen érvényesítik.

Amennyiben a pár vállalt gyermekre vette igénybe a csokot és önként visszafizetik a kapott támogatást a gyermekek megszületése előtt, akkor a támogatás összegén felül még büntetést is kell fizetniük.

Ez az emelt 10 millió forint összegű csok esetében a Ptk. szerinti büntetőkamat ötszöröse, de legfeljebb 5 százalék. Ugyanakkor jó hír, hogy szeptembertől a tb-jogviszony szüneteltetése nem minősül megszakításnak, vagyis ezzel együtt is teljesülhet az egybefüggő kétéves tb-jogviszony, ami a csok igényléséhez elvárás. Egyszerűsítették az adminisztrációt az építkezésekkel kapcsolatban is. Ahol nincs szükség építési engedélyre és egyszerű bejelentésre sem, ott ezek nem feltételei a csokigénylésnek. Ez főként azoknak a családoknak kedvez, amelyek egy meglévő ingatlant tovább bővítve, mondjuk a tetőtérben alakítanának ki egy másik, teljesen különálló ingatlant is, ezzel többgenerációs lakóházat létrehozva. Ráadásul a tetőtér-beépítésre ugyanannyi támogatást lehet igénybe venni, mint egy új építésű ingatlanra.

Fotó: Mirkó István

Mekkora büntetést kell fizetni a csokhitelnél, ha nem teljesül a gyerekvállalás?



A futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitelnél a vállalt gyermek is megfelel. Amennyiben azonban nem teljesül a vállalás, akkor a kölcsönre kapott kamattámogatást vissza kell fizetni. Szeptember 1-jétől azonban ebben könnyítés lép életbe. Ez úgy fog kinézni, hogy ha valaki például három vállalt gyermek után vett igénybe csokot és kért 10 millió forint támogatott hitelt – mert a jogszabály egy korábban érvényes verziója alapján ennyi gyermekre volt szükség ekkora hitelösszeghez –, de csak két gyermeke született, akkor nem szükséges büntetést fizetnie a támogatott hitelre. Ugyanis a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján már két gyermek is elégséges lenne a 10 milliós támogatott hitelhez.

A legnagyobb változás 2024-től jön a csokban



Érdemes észben tartani, hogy ugyan szeptembertől módosul a lakástámogatási rendszer, az igazi változások azonban jövőre érkeznek. A csoktámogatás ugyanis jelen formájában megszűnik a nagyobb településeken és városokban. Mindössze a Falusi csok lesz elérhető 2024-től, bár arról is szó van, hogy a kormányzat kidolgoz egy új városi csokrendszert is.

Módosul a babaváró hitel is

A babaváró hitelnél is igaz lesz, hogy a tb-jogviszony szüneteltetése nem szakítja azt meg, így szeptembertől egyszerűbbé válhat a hároméves jogviszony igazolása. Pontosították azt is, hogy milyen élethelyzetekben van lehetőség akár többször is felvenni a babaváró támogatást. Erre a jelenlegi állapot szerint nincs lehetőség, szeptembertől azonban akár újra beadhatja az igénylést az, akinek a kölcsönszerződés megkötése után végül mégsem folyósított a bank, aki elvált, visszafizette az igénybe vett kamattámogatást és a kölcsönt is, majd újraházasodott.

A jelzáloghitel-elengedés két gyermek esetén egy-, három gyermek esetén további négymillió forinttal csökkenti a fennálló jelzáloghitel-tartozást. Ha a támogatást valamiért vissza kellene fizetni, akkor indokolt esetben kérhető 12 hónapos fizetési halasztás vagy 36 hónapos részletfizetési lehetőség.