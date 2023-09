Már az internet is a magyar baloldal ellen van

"Megkövetem Ujhelyi Istvánt, augusztus közepén kaptam tőlük egy meghívótervezetet, csak egy másik e-mail címről, így most nem találtam, mivel azóta egy másik címről érkezett két rövid üzenete, s azt beütve nem mutatta" – tett sajátos pontot a baloldalon belül zajló, Szárszó-SzázSzó-talkozó kapcsán kirobbant vitára Farkasházy Tivadar a Népszava hasábjain.

A baloldali humorista most már mindennel tisztában van, de azért próbálja megmagyarázni baklövést, hiszen legutóbb, néhány napja meghazudtolta a baloldali találkozó szervezőit, közölte, hogy nem tud arról, hogy részt venne a margitszigeti találkozó szervezésében.

"Tény, hogy három név szerepel az alján, köztük az enyém, egy nehezen átlátható grafika sarkában egy apró buborékban, amit nem vettem észre, mivel fel se tételeztem, amiről addig szó sem volt, hogy meghívóként szerepelek egy olyan eseményre, amelyre százakat várnak, s nem tudom, hogy ott mi fog történni. Ha észreveszem, azonnal kérem a nevem mellőzését, hogy ne tőlem kérdezzék, ki miért volt ott, ki meg miért nem. Ez mindig három hónapos munkám volt, most meg aláírok egy biankót? Ezért csak átfutottam, hogy a két régi szárszói adat stimmeljen, a többi az ő dolguk, égető szükség van az ilyen találkozókra, de nélkülem, s ez nem az, amibe tizenötször belevágtam, hanem a SzázSzó" – fejtegette hétfőn publikált levelében a félreértés és a vádaskodás okát Farkasházy, akitől a figyelmetlensége okját is megtudjuk: "magyarázat annyi, hogy 18 hónapja nem aludtam egyszerre egy óránál többet, ne találgassanak, lenne pénzem altatóra".

A baloldal jelenlegi helyzetét jól jellemzi egy korábbi találkozó performansza Farkasházy Teddy és Selmeczi Tibor humorista előadásában Fotó: Koszticsák Szilárd

A modern technika által megtréfált baloldali humorista mea culpázást a volt szocialista politikus, a Margitszigeten "pótszárszói találkozót" szervező Ujhelyi István elfogadta, pedig néhány napja még háttérben bujkáló hatalmak aknamunkáját vélte felfedezni a baloldali találkozó döcögő szervezése kapcsán. Sőt, a Mayar nemzetnek is elküldött közleményében Ujhelyi most már úgy emlékszik, hogy a mút héten kitört félreértés cunami ellenére Teddy "eddig is javaslataival segítette a SzázSzó Találkozó szervezését: az elmúlt hetekben ugyanis személyesen és telefonon is folyamatosan egyeztettünk vele a program kreatív anyagairól, sőt, tartalmi struktúrájáról is. A volt szocialista politikus, jelenleg független európai parlamenti képviselő szerint a SzázSzó programja készen áll, az előkészületeket megtették – fokozott lelkesedéssel várják a szombatot.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a volt szocialista politikus, Ujhelyi István európai parlamenti képviselő néhény hete bejelentette, hogy felélesztené a szárszói baloldali találkozók hagyományát. Akkor úgy fogalmazott, hogy megkereste a korábbi főszervezőt, Farkasházy Tivadar humoristát, valamint Horgas Pétert, a Civil Bázis vezetőjét, akik támogatásukról biztosították. Azonban több baloldali politikus már akkor kételyét fejezte ki a kezdeményezés kapcsán.

Borítókép: farkasházy Tivadar valamit nagyon benézett, de Ujhelyi úgy emlékszik, hogy az elkóborolt e-mail ellenére is folyamatosan egyeztettek (Fotó: Nemzeti Sport/Korponai Tamás)