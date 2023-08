Horn Gábor is kapott meghívót a Margit-szigetre, az újjáélesztett szárszói találkozóra – árulta el a Magyar Nemzetnek a Republikon Intézet vezetője, aki egyelőre nem tudja, részt is vesz-e az Ujhelyi István volt MSZP-s politikus által kezdeményezett rendezvényen.

Egyelőre kisebb bennem az igény a jelenlétre

– mondta Horn Gábor, aki szerint az egykori, Farkasházy Tivadar által életre hívott balatoni találkozó felelevenítésére, egy balliberális találkozási pontra mutatkozik igény, ám ő nem biztos abban, hogy ennek van hosszú távon értelme.

– Érzékelhető probléma a bal- és a liberális oldalon, hogy a szellemi holdudvar kiüresedett, mindössze Facebook-buborékok maradtak, és feltehetően a tusnádfürdői találkozó is hatással lehet Ujhelyi kezdeményezésére, miszerint szükség van valamilyen megújulásra

– fogalmazott Horn Gábor, aki kissé szkeptikus az ötletet illetően.

– Farkasházy-féle találkozó volt többször is annak idején, azok eleinte népfronti összejövetelek voltak, melyek aztán beszűkültek az MSZP, illetve az SZDSZ szimpatizánsi körére. Most ismét igény mutatkozik arra, hogy a baloldal és a liberális oldal valahol valamilyen formában összejöhessen, de

nem vagyok biztos abban, hogy ennek van is értelme, hogy működik-e majd hosszú távon. A felmelegített dolgok ugyanis nem biztos, hogy működnek

– vélekedett a volt SZDSZ-es politikus, aki szerint az is kérdéses, hogy ez a kezdeményezés az ismert politikai arcokat hozza csak össze, vagy fiatalok is bekapcsolódnak majd. – Ez nyilván később fog kiderülni, amivel az is eldől majd, volt-e igény a régi szárszói találkozásokhoz hasonló rendezvényre, vagy inkább valami teljesen újat, új kiindulóponttal kellene létrehozni – tette hozzá.

A paródia paródiája

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, az 1993-ban indult balatonszárszói találkozók a kezdeti időszak után a balliberális elit találkozóhelyévé váltak, ahol a magukat élet és halál urainak képzelő politikai vezetők cseréltek eszmét holdudvarukkal. – Később, amikor a kommunista rendszer örökösei és liberális szövetségeseik megbuktak,

az összejövetelek inkább egyfajta panoptikumként voltak jellemezhetők, melyek résztvevői a letűnt idők emlékei és a konzervatív oldal építkezése kapcsán keseregtek

– fogalmazott az elemző.

Hozzátette: a szárszói találkozók az utolsó években a házigazda személyéhez igazodva inkább a politikai vicc kategóriájába illettek, komoly hatásuk nem volt, ha pedig sor kerül egy újabb összejövetelre, az már legfeljebb a paródia paródiájaként lesz értelmezhető. – Úgy tűnik, hogy jelen esetben elsősorban arról van szó, hogy

egy olyan politikus, aki a támogatottság szempontjából jelenleg a futottak még kategóriájába sorolható pártok európai parlamenti listáján sem kapott helyet, mindent megtesz azért, hogy a baloldali szavazók ne felejtsék el teljesen. Ennek érdekében keres kapaszkodót a szárszói találkozók megkopott brandjében

– mondta Zila János.

Ujhelyi István, a már független EP-képviselő a napokban beszélt arról, hogy felélesztené a szárszói találkozók hagyományát, mert szerinte az „igencsak ráférne a közéletre”.

Ujhelyi az ötlettel megkereste a korábbi főszervezőt, Farkasházy Tivadar humoristát, valamint Horgas Pétert, a Civil Bázis vezetőjét is. Emlékezetes, Farkasházy és családja harminc éve, 1993-ban rendezte meg a balatonszárszói nyaralójukban az első szárszói találkozót. A rendezvényen egy nagyobb szünettől eltekintve egészen 2016-ig minden évben a család kertjében jöhettek össze a magyar politikai, gazdasági, tudományos és művészeti élet képviselői, hogy az ország aktuális ügyeiről vitatkozzanak.