„Teddy ma minden előzetes jelzés nélkül, általunk nem ismert okok miatt, egy Népszava-publicisztikában jelentette be, hogy kiszáll a SzázSzó Találkozóból. Egy általam nagyra tartott ember írását a levelezéseink minden részletének nyilvánosságra hozatalával egyértelműen és világosan megcáfolni méltatlan válasz lenne. Mindannyiunkra, de a korábban közösnek mondott célra tekintettel is” – kommentálta a baloldali humorista írását Ujhelyi István, amelyben a humorista tulajdonképpen meghazudtolta az európai parlamenti képviselőt. Farkásházy Tivadar állításaival szemben Ujhelyi leszögezte: személyesen és online is mindenben egyeztettek a kezdetektől fogva. „A meghívó szövegétől kezdve a kreatív anyagok formavilágán át egészen a programban részt vevő meghívottakig. Még javaslatokat, megjegyzéseket is fűzött hozzá, amelyeket minden esetben beépítettünk” – sorolta a volt szocialista politikus, jelenlegi európai parlament képviselő. Ujhelyi szerint egyszer majd úgy is megtudják, hogy kik és miért kavartak a háttérben; kinek áll érdekében ellehetetleníteni ezt a kezdeményezést. „Egy nagy csalódással és ezzel együtt egy komoly tapasztalattal lettem gazdagabb a mai napon. Igaza van Teddynek: hogy akarunk mi rendszerváltoztatást, ha mi magunk belül ilyen állapotban vagyunk?” – kesergett az EP-képviselő, aki szerint a SzázSzó Találkozó szükségessége és igénye épp ezért mit sem változik, sőt várják szeretettel a meghívottakat a Margitszigetre tervezett találkozóra. „A Szárszónak ezek szerint tényleg vége, a SzázSzó pedig most indul el ténylegesen” – szögezte le a léthatóan sértődött Ujhelyi.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta: a volt szocialista politikus, Ujhelyi István európai parlamenti képviselő néhány hete bejelentette, hogy felélesztené a szárszói baloldali találkozók hagyományát. Akkor úgy fogalmazott, hogy megkereste a korábbi főszervezőt, Farkasházy Tivadar humoristát, valamint Horgas Pétert, a Civil Bázis vezetőjét, akik támogatásukról biztosították. Azonban több baloldali politikus már akkor kételyét fejezte ki a kezdeményezés kapcsán. Farkasházy Tivadar pedig a szombati Népszavában megjelent jegyzetében szögezte le: nem tud semmilyen újraszervezett „szárszói találkozóról”, ő senkit sem hívott meg sehova, és nem ad át semmilyen stafétát.

Borítókép: Farkasházy Tivadar és Selmeczi Tibor egykori produkciója jól jellemzi a baloldal állapotát (Fotó: Koszticsák Szilárd)