„A Nobel-díjamban óriási része van Magyarországnak”

Olyan, hogy magyar tudomány, nem létezik. Egyetemes tudomány van – nyilatkozta lapunknak Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. A professzor szerint az valóban elemezhető, hogy a Nobel-díjában mekkora része van Magyarországnak. Szerinte óriási, hiszen ha tanárai nem oltották volna belé a tudás igényét, nem adta volna a fejét erre a pályára.

Krausz Ferencre az attoszekundumos lézerfizika megteremtőjeként tekint a tudományos világ. A fizikai Nobel-díjat hozó tudományos áttörés 2001. szeptember tizedike éjjelén jött. Majd másnap, szeptember 11-én a kijózanodás, hiszen azon a napon pusztították el az öngyilkos terroristák a New York-i ikertornyokat.

A szombaton megjelenő beszélgetésből az is kiderül, hogy a Németországban kutatóintézetet és egyetemi tanszéket vezető fizikus ott dolgozik, ahol a legtöbbet tehet a tudományért. Meggyőződése, hogy jelenleg Németországban szolgálja legjobban a tudomány, és ezen keresztül hazája érdekeit. A müncheni források és lehetőségek a hazai tudomány számára is hasznosak – üzente a fizikus. Azt is elmondta, hogy amikor jött a híres stockholmi telefonhívás, pizsamában a délutáni előadásának fóliáit állította össze. Azt is megfontolta, hogy fel sem veszi a telefont, mert általában nem fogad rejtett számokról érkező megkereséseket.

A Health for Hungary–Hungary for Health (H4H) vizsgálatukkal, amelyben tízezer magyar állampolgár vesz részt, világviszonylatban is egyedülálló vérmintagyűjtemény keletkezik, amely felbecsülhetetlen értékű lesz bármilyen véralapú diagnosztikai módszer validálására. Mivel ilyen vizsgálatra nincs példa a világon, történelmet írhatnak.

A kutatást életcéljának tartó professzor a december tizedikei, stockholmi Nobel-díj átadó ceremóniára elvinné az egy- és a két és fél éves unokáit – a szülőkkel együtt.