Magyarországon nem lesz terrorpárti tüntetés

„Állj ki Gázáért és bátor embereiért!” – olvasható egy palesztinbarát szervezet szórólapján, amely szerint péntek délutánra gyűlést hirdettek a Külügyminisztérium elé.

Fotó: tev.hu

Mint korábban beszámoltunk róla, a palesztin–izraeli háború kitörése óta Európa-szerte szerveznek tüntetést palesztin csoportok, Budapesten eddig azonban még nem tüntettek.

A Tett és Védelem Alapítvány közleményt adott ki, melyben emlékeztettek: az elvetemült terrorakció után lefejezett csecsemők, elrabolt gyerekek, megerőszakolt nők, meggyalázott holttestek, eddig 1300 lemészárolt ártatlan áldozat és az el nem múló gyász maradt. Hozzátették: Magyarország az elmúlt évtizedben következetesen kiállt a magyar zsidóság és Izrael állam mellett. Szemben számos nyugat-európai országgal, ahol ezrek, tízezrek ünnepelték és éljenezték a palesztin tömeggyilkosokat, addig Magyarországon ilyentől soha nem kellett tartani.

Megítélésünk szerint a gyűlés a magyar zsidóság mint vallási közösség méltóságát sérti, lévén a gyűlés burkoltan egy olyan terrorcselekmény melletti kiállásra hív fel, melynek sértettjei nagyrészt pusztán zsidó vallásuk okán váltak áldozatokká

– írták. A közleményben arra kérik a magyar kormányt és a jogkörrel rendelkező szerveket, hogy ne engedélyezzék a zsidó közösségek méltóságát sértő és fizikai biztonságát súlyosan veszélyeztető megmozdulást.

Orbán Viktor: Nem lesz tüntetés!

– Ami nálunk is meg kell hogy kongassa a vészharangot, az az, hogy tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Magyarországon is próbálkoztak, de itt ilyet nem lehet rendezni. Nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök hozzátette: Nyugat-Európában úgy tűnik, vannak olyan emberek, akik helyeselik az ilyen akciókat.

Miután korábban ellenőrzés nélkül engedtek be tömegeket nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamász megbízottjai is.

– Adjunk hálát a Jóistennek, hogy 2015-ben ott volt az eszünk meg a szívünk is, és megépítettük a kerítést meg a jogi korlátokat is, amellyel Magyarországtól távol tudtuk tartani a terrorizmust – állapította meg.

Mint mondta, Magyarországon él Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége, a magyar államnak meg kell védeni őket. – Azt nem lehet megengedni, hogy a magyar állampolgárok veszélyben érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni – hangsúlyozta a miniszterelnök.