Banki elemző: Pénzmosás gyanúját kelthette Karácsonyék nagy összegű készpénzbefizetése

Egyáltalán nem szokványos manapság, hogy valaki rendszeresen, nagy összegű készpénzt tegyen be a bankba, kivéve, ha üzleti tevékenységet folytat, például őstermelő – mondta a Világgazdaságnak Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője. Tóth szerint a befizetés önmagában nem jogellenes, de van egy pénzmosás elleni törvény, amely kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat, így például a fizetés körülményeit is vezetnie kell.

Hangsúlyozta:

a pénzintézetnek ebben az esetben kötelezettsége, hogy fellépjen, de hogy ezt konkrétan mikor és hogyan teszi meg, az a bank belső szabályzataitól függ.

Ezeket a belső előírásokat folyamatosan ellenőrzi nála a felügyeleti szervként működő Magyar Nemzeti Bank.

Mint mondta, nem ritkák az olyan ellenőrzések, amelyek eredményeként végül a pénzmosás elleni szabályok be nem tartása miatt bírságolnak meg bankokat. Pont ezért a belső szabályzat egyértelműen azt is előírja, hogy mikor kell rögzítenie az adatokat. A következő lépés pedig a feljelentés, ha a bank úgy ítéli meg, hogy fennáll a jogsértés gyanúja – magyarázta.

A vezető elemző rámutatott, pénzmosásról akkor beszélhetünk, ha valamilyen jogellenes bevételt próbálnak tisztára mosni, ennek kiderítése a nyomozó hatóságok feladata. – Az adományoknak pont az a lényegük, hogy nem kell tudnom, kitől származik az adomány.

Ez egy olyan jogi határmezsgye, amiről a nyomozás után a bíróságnak kell eldöntenie, történt-e jogsértés vagy sem

– fogalmazott Tóth Levente, aki szerint a banknak csak az ügylet kockázatosságát kell vizsgálnia, és ha az jogellenességre utal, akkor meg kell tennie a szükséges lépést.

A szakembert azzal kapcsolatban kérdezte a lap, hogy a OTP nemrégiben feljelentést tett a Karácsony Gergely főpolgármesterhez kötődő 99 Mozgalom ellen, miután az rövid időn belül, alkalmanként több tíz milliót, összesen pedig félmilliárd forintot fizetett be a pénzintézet számlájára. A városvezető úgy reagált, hogy szerinte a jogszerű adománygyűjtést „csócsálják”, most éppen egy olyan anyaggal, melynek állításait a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja.

Ahogy azt lapunk elsőként megírta, pénzmosás gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálódik Karácsonyék ügyében.