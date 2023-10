Hallgat a dollármédia a palesztin terroresemények után

Hallgatnak a baloldali szervezetek és a dollármédia a hétvégén Izraelt ért brutális támadásokról – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport tényfeltáró blog. Mint írták, a fél világ elítélte a terrortámadásokat, melyekről magyar politikusok is megszólaltak, ám Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő palesztinokkal szimpatizáló volt újságírókollégái, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom, illetve a nemzetközi baloldal nem nyilvánított véleményt.

Szakértők szerint múlt hétvégén történt az elmúlt évtized legbrutálisabb összecsapása a Hamász terroristái és Izrael között. Tóth Csaba, a Mérce és a már megszűnt Azonnali.hu egykori szerzője, Jámbor András baloldali képviselő kollégája így ír arról, hogy ártatlan nők hulláival parádéznak a palesztinok a Gázai övezetben:

Feltételezem, hogy a megszállókkal szembeni erőszakos ellenállás csak (bizonyos ultranacionalista politikai meggyőződésű) ukránoknak megengedett. Ezek a szabályalapú rend szabályai.

Ez reakció volt egy ukránpárti szakértő posztjára, aki azt írta, hogy nem érti, „mit akar elérni a Hamász azzal, hogy az izraeli utcákon portyázik és embereket mészárol le a kamerák előtt. A Hamász nem törődik Palesztina népével – csak egy örökös háborúra van szüksége Izraellel, hogy örökre hatalmon maradhasson Gázában” – számolt be a baloldali újságíró reagálásáról a tényfeltáró oldal.

Szerintük Tóth Csaba szemmel láthatóan közelebbi kapcsolatot ápol Palesztin Állam budapesti nagykövetségével, mint egy átlagos újságíró. Többször tudósított már olyan helyekről, ahol az izraeli védelmi erők több robbanószerkezetet, bombákat és egyéb kézi lőfegyvereket foglaltak le, számos terroristát pedig elfogtak.

Tóth Csabának a közösségi média tevékenységéről a Tűzfalcsoport már írt korábban, ő az a baloldali újságíró, aki szerint, ha Jeruzsálemben a zsidók táncolnak, akkor „az valójában felér azzal, mintha támadást akarnának maguk ellen kiprovokálni”. Tehát az, hogy izraeliek saját országukban táncolnak, az a Mérce „toleráns és befogadó” szerzője szerint provokáció.

Tóth osztja a mostani konfliktus kapcsán azt a véleményt, hogy valójában nem a terror és a felhergelt szélsőséges fegyveresek a hibásak, hanem a nacionalista politika. Az X-n ennek adott hangot, retweet formájában:

A szélsőjobboldali politika, az ultranacionalizmus közvetlen út a háborúhoz. Ahogy látjuk ezt ma

– írta, nem éppen tökéletes angolsággal.

A Mércén túl más, Jámbor Andráshoz köthető projektben is feltűnik a palesztinpártiság. A Szikra Mozgalom korábban egyenesen a fegyveresen is harcoló palesztinok jelmondatát posztolta. A „FreePalestine” szókapcsolatot a Hámász terroristáin át a szélsőbalos és a szélsőjobbos csoportokig mindenki használja, Jámborék is. Említésre méltó az a tény is, hogy a balos politikus szervezete aktívan foglalkozik más palesztin témákkal is, többek között a palesztin nők jogaival – közölte a tényfeltáró oldal.

Kiemelték, nem állítják azt, hogy Jámbor András mozgalma vagy az általa alapított Mérce támogatná az arab terrort, csupán azt, hogy többet foglalkozik a palesztin kérdéssel palesztin szemszögből, mint bárki más. Amikor a Tűzfalcsoport bejegyzése született, akkor

a Mércén még egyetlen egy írásban sem ítélték el a hétvégi eseményeket, továbbá Jámbor András Facebook-oldalán sem emlékezett meg a több ezer izraeli sebesültről, illetve a több száz áldozatról.

Felidézték, a mostani terrortámadás baloldali értelmezésének voltak előzményei. Az egyik ilyen eset az Izrael mellett fekvő, jogilag Ciszjordániához tartozó és palesztin fennhatóság alatt álló úgynevezett dzseníni tábor izraeli védelmi erő által történő megszállása. Hónapokkal ezelőtt azért vonult be az izraeli hadsereg a táborba, hogy terroristákat likvidáljon. Ezt az akciót sikerült a nyugati, köztük magyarországi baloldali lapoknak úgy tálalniuk, mintha Izrael minden ok nélkül ártatlan palesztin civilekre támadott volna. A 444 így írt róla:

Egy 17 éves palesztint lőttek agyon az izraeli hatóságok egy összecsapás során

Ha valaki csak az illusztrált cikk címét olvassa, akkor akaratlanul is megesik a szíve a 17 éves áldozaton és automatikusan beindul a hitetlenkedés és az elborzadás az izraeli katonák erőszakosságán. Azonban a 444-es palesztinszimpátiát némiképp árnyalja a cikk többi része valamint a nemzetközi lapok beszámolói az esetről. A Reuters arról tudósított, hogy a fiú a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoport tagja volt, és zsidó katonák ellen harcolt, a közösségi médiában pedig büszkén pózolt fegyverekkel. Tehát

a 444-es cikk címének a sugalmazásával ellentétben nem egy ártatlan, iskolába igyekvő vagy a szüleivel bujkáló 17 éves fiút lőttek le minden előzmény nélkül, hanem egy fegyveres terroristát

– mutatott rá a Tűzfalcsoport.

Hangsúlyozták: az alaphírről is szenzációhajhász módon számoltak be, „Drónokkal támadt egy menekülttáborra az izraeli hadsereg” – írták. Ebből egy szó sem volt igaz ebben a formában, mivel annyi történt, hogy az izraeli hírszerzés, illetve az izraeli védelmi erők célzottan behatoltak egy olyan területre, ahol nem menekülteket, hanem terroristákat likvidáltak, illetve terroristafészkeket számoltak fel. A már említett menekülttáborban egyébként több fegyveres szervezet is működik, és az elmúlt időszakban innen indították a legtöbb támadást Izrael ellen.

Ezt a cikk „apróbetűs részében” ímmel-ámmal a 444-nek is le kell írnia, de kétségtelen, hogy a felütést már a cikk címe megadja, amely ebben a formában félreértelmezésre ad okot

– világítottak rá a tényfeltárók. Hozzáfűzték, az izraeli hadsereg a művelet megindítása után ki is adott egy közleményt, amelyben rögzítették, hogy a csapatok fegyverraktárakat, robbanóanyagot gyártó műhelyeket, és a terrorista infrastruktúra további részeit keresték. A 444-nél a jelenlegi izraeli vezetéssel egyáltalán nem szimpatizáló cikkek születnek. Bírálják (legtöbbször a címek szintjén) Izrael telepespolitikáját, és gyakran írnak arról, hogy apartheid rendszert akar kiépíteni Izrael – értékeltek.

A Tűzfalcsoport emlékeztetett: a szélsőbal és az arab terrorizmus már évtizedek óta kéz a kézben jár. Európa-szerte a baloldali politikusok előszeretettel hangoztatják azt a KGB által kitalált vádat, hogy Izrael „gyarmatosítja” az ősi palesztin földet, és szegény földjükről elűzött palesztinoknak nincs más választásuk, mint az elkeseredett „ellenállás”.