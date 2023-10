Ítéletidővel búcsúzik az október, kiadták a narancs figyelmeztetést + videó

Hevesebb zivatarok veszélye miatt keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, viharos szél, jégeső és nagy mennyiségű csapadék várható.

Kedd délelőttől egy nyugat felől érkező hidegfront mentén zivatarokra kell számítani, előbb a Dél-Dunántúlon, majd fokozatosan keletebbre is.

Forrás: met.hu

A zivatarok környezetében a legfőbb veszélyforrás a viharos, óránként 70-80 kilométeres széllökés (egy-egy heves zivatarban óránként 90-100 kilométeres szél is lehet), a jégeső, valamint az intenzív csapadékhullás lehet.

Milyen idő lesz kedden?

Hétfő éjszaka nyugat felől megvastagodik a felhőzet, legkésőbb a Tiszántúlon. Hajnaltól a Dunántúlon már előfordulhat kisebb eső, zápor.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 17 fok között valószínű. A kevésbé felhős északkeleti tájakon 7 és 12 fok között alakul.

Kedden erősen felhős vagy borult idő valószínű, legfeljebb rövid napos időszakok is lehetnek. Egyre többfelé kell számítani esőre, záporesőre, főként délnyugaton és az Alföldön zivatar is kialakulhat.

A szél egyre nagyobb területen fordul át északnyugatira. A Tiszántúlon estig délies és élénk, erős marad a légmozgás, másutt fokozatosan mérséklődik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nagyrészt 17 és 24 fok között várható, de az északi és a nyugati határszélen kissé hűvösebb lesz – derül ki az előrejelzésből.

Hol van még az igazi hideg?

Mint arról a meteorológia közösségi oldalán is beszámolt, a következő időszakban több hidegfront is átvonul felettünk, amelyek után csapadék is érkezik, illetve a hőmérséklet is visszaesik.

Az animációt végignézve azonban az is látható, hogy még így is sem ér el minket az „igazi” hideg (a kék szín messze elkerüli térségünket) – írták. Az ismétlődő záporos csapadékból a délnyugati területeken néhol 20-30 milliméter napi összeg is összegyűlhet. Estétől azonban várhatóan fokozatosan lecsengenek a zivatarok.