Közpénzen szervezett kampánybulikat a XXII. kerületben a baloldal

Budafok-Tétényben a közösségi oldalakra feltett bejegyzések egy részének tanúsága szerint többeket felháborított, hogy bár a főváros a legszigorúbb védettséget követelte a nagytétényi Duna-parti zöldövezetre, a helyi baloldal oda szervezi a közpénzből finanszírozott kampányszagú rendezvényeit.

A fővárosi forrásokból, tehát közpénzből működő Budapest Brand Nonprofit Zrt. által közel hétmillió (nettó 6.985. 000) forinttal támogatott ArtTér elnevezésű rendezvénysorozaton az egyéb közösségi programok, sütögetés és zenélgetés mellett aktívan kampányolt a fiatalok körében Tóth Endre Momentumos országgyűlési képviselő és Havasi Gábor a párt polgármesterjelöltje, Karácsony Gergely egészségügyi tanácsnoka, sőt, maga a főpolgármester is.

A finanszírozásról szóló együttműködési megállapodást az adófizetők pénzének felhasználásáról a Közösség Dél-Budáért Egyesülettel kötötték. A szervező egyesület alapítója Kóber György, aki nemrég lépett be a helyi képviselő-testületben a Momentum frakciójába. A programsorozatra a pénzt az úgynevezett Budapest Tuning ötletpályázaton nyerték el, amely közösségi és kulturális programok megszervezéséről, nem politikai rendezvényekről.

Ezért is visszás, hogy politikusok, mikrofonokkal tartottak előadást ezeken a bulikon, a nagytétényi Duna-parton.

Ráadásul a Fővárosi Közgyűlés, pont a baloldal követelésére nyilvánította Természetvédelmi Területté a nagytétényi Duna-part zöldövezetét, de később azt a kis szakaszt, ahol a bulik folytak, kivették a védettség alól. A szigorítás miatt azonban nem végezhető el semmilyen közösségi fejlesztés ezen a területen, például nem építhető bicikliút sem.

– Az esemény olyan területen zajlott, aminek a védettségéért rettenetesen küzdöttek azok a zöldnek mondott pártpolitikusok, akik a belvárost is csak idegenvezető segítségével képesek elhagyni – nyilatkozta lapunknak a Nagytétényi ArtTér rendezvénysorozatról Karsay Ferenc.

Budafok-Tétény polgármestere hozzátette: a természeti értékeket védeni kell, Karácsony Gergely főpolgármester is azt mondta, hogy a legszigorúbb védettségre van szükség. Ezzel egyet is értett a Fővárosi Közgyűlésben, csak azt kérte, hogy legyen az emberek számára is megközelíthető a Duna-part, de ők a legszigorúbb lezárásokhoz ragaszkodtak.

A jelenlegi szabályok szerint még a póráz nélküli kutyasétáltatásért is büntetés járna, ha a fővárosi önkormányzat bármilyen módon be akarná tartatni saját szabályait.

– hangsúlyozta Karsay Ferenc, majd rámutatott: ennek a tükrében izgalmas, hogy a momentumosok ehhez a területhez szervezték a saját kampányeseményüket. A polgármester szerint ez nem korrekt eljárás, hiszen Budapest egyik leghosszabb Duna-partja hosszú kilométereken keresztül megközelíthetetlen,