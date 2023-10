Rendre hazugságspirálba kerül Karácsony Gergely

Az elemző kiemelte: Karácsony Gergely tavaly októberben például azt állította, hogy kormányzati segítség nélkül Budapest csődbe megy idén márciusra. De tavasszal is ezzel kapcsolatosan indított kampányt a főpolgármester: azt állította, hogy a szolidaritási adó befizetése esetén összeomlik Budapest költségvetése. Ehhez képest az adó eddigi részét a kormány inkasszálta, a főváros számlája ismét pozitív tartományba került, a BKK és BKV vezetői pedig összesen 65 millió forintos prémiumot kaptak.

„Ha ez a kivéreztetés, akkor sokan választanák ezt önként”

– fogalmazott az elemző, majd hozzátette: Karácsony Gergely régóta épített állítása nehezen hihető, még a balliberális sajtótermékek is meglepőnek tálalták a prémiumok osztásáról szóló híreket.

Jutalmak Karácsony embereinek

Kiemelte: Karácsony Gergely főpolgármester még júliusban engedélyezhette a jutalmakat, pont abban az időszakban, amikor a jegyáremelést is bejelentette, amelyet a főváros rossz anyagi helyzetével magyarázott. Ehhez képest ugyanekkor Karácsony Gergely a BKK vezérigazgatójának 9,96 millió forint prémiumot, az operatív vezérigazgató-helyettesnek 8,8 millió, az ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettesnek 8,8 millió, a BKV vezérigazgatójának 9,6 millió, a gazdasági vezérigazgató-helyettesének 8,64 millió, az autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettesnek 5,6 millió, a vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesnek pedig 8,6 millió forint prémiumot fizetett ki. De

Karácsony Gergely főpolgármester döntése alapján Mártha Imre, a budapesti közműcég vezetője is hatalmas prémiumban részesülhet, a milliárdos üzletember így további nyolcmillió forinttal gazdagodhat.

Az elemző szerint, ha valóban olyan rossz anyagi helyzet alakult volna ki a fővárosban a kormány miatt, mint ahogyan azt Karácsony Gergely állítja, akkor nem engedhette volna meg magának a főpolgármester, hogy ilyen mértékű jutalmakat osztogasson az év közepén. Ez az eset is jól mutatja, hogy Karácsony Gergely állításai rendre nem állják ki az igazság próbáját – fogalmazott az elemző, majd hozzátette: hasonló a helyzet a külföldi finanszírozási botrány ügyében is, ahol kínosabbnál kínosabb magyarázkodást mutatott be a főpolgármester.

Karácsony Gergely állításai nem felelnek meg a valóságnak

Deák Dániel emlékeztetett: először azt állította, nem kapott külföldi támogatást a baloldal, majd kiderült, hogy több milliárd forint érkezett. Másodszor mikroadományozók ezreiről beszélt, erről is kiderült, hogy nem felel meg a valóságnak.

Harmadszor előállt az adományládák történetével, erről pedig az OTP Bank bizonyította be, hogy nem léteztek.

Azóta a főpolgármester nem állt elő újabb történettel, csupán azzal takaródzik, hogy minden jogszerűen történt, de egyéb magyarázatot nem adott az 526 millió forintnyi összeg eredetére. Az elemző kiemelte: épp ez a probléma, ugyanis kijátszották a jogszabályokat, ezért van szükség arra a szigorításra, amelyet Kocsis Máté a napokban bejelentett. A külföldi finanszírozás ugyanis nemzetbiztonsági kockázat, amelyet minden országban igyekeznek kiküszöbölni, így Magyarországon is olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, amely ellehetetleníti az ilyen típusú külföldi beavatkozást.

A videóelemzés zárásaként emlékezetetett: az ilyen nagyobb ügyek mellett hétköznapi kérdésekben is rendre hazugságspirálba került Karácsony Gergely.

Emlékezetes példa volt az angoltudásának és a nyelvvizsgájának az ügye, de a Városháza-ügyben is többször saját magának mondott ellent a főpolgármester. Az elemző szerint ezek az ügyek jelentősen rombolják Karácsony Gergely hitelességét, ami a jövő évi választáson mozgósítási problémákat eredményezhetnek a számára, ugyanis a szavazótábora kevésbé lehet majd lelkes.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Mirkó István)