Innen zsebeltek be milliókat Karácsonyék haverjai

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan arról beszélt az utóbbi időkben, hogy a főváros csődközeli állapotba került és ezért hitelt kellett felvennie Budapestnek, összességében csaknem másfél milliárd forintot költhetett el csak az ötmillió forint feletti kifizetésekről szóló adatok alapján különböző közösségi programokra, kampányjellegű rendezvényekre, tanácsadásra, kommunikációs célokra, közvélemény-kutatásra a főváros cége, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. (Budapest Brand NZrt.) január elsejétől augusztus végéig – tudta meg lapunk.

A közpénzből működő fővárosi társaság megbízottjai között többen szerepelnek olyanok is, akik a baloldali holdudvarhoz, sőt Karácsony közvetlen jó ismerősei közé tartoznak.

Jól jártak az egykori politikai tanácsadók

Hann Endre a Medián ügyvezetője Fotó: MTI/Demecs Zsolt

Több mint ötmillió forinthoz juthatott például a Budapest Brand NZrt.-től a Budapest Párbeszéd konzultációs és edukációs kampány előkészítésében és támogatásában való szakértői tevékenység címén Zaránd Péter, aki korábban a Momentum, majd Puzsér Róbert 2019-es kampányát vezette, mielőtt Márki-Zay Péter baloldali közös miniszterelnök-jelölt kampányfőnöke is lett. Több mint hatmillió forintról kötöttek szerződést a Paradigma Intézethez köthető Mentat Consulting Kft.-nek stratégiai (üzletviteli és egyéb vezetési) tanácsadói feladatok ellátása címén. Ezenkívül több mint 200 millió forintot vertek el a Budapest Brand NZrt. információs pultjainak üzemeltetésére, amely különböző külsős kft.-k kasszáját gazdagította.

Karácsony Gergely hálás volt egykori munkahelyének, a Mediánnak is, a cég hat közvélemény-kutatást is végezhetett közel 15 millió forintért, amelyet szintén a Budapest Brand Nzrt.-én keresztül fizettek ki a baloldali elemző cégnek.

Négyszázmillió médiavásárlásokra

Nyomdai szolgáltatásra 25 millió, fotózásra 10 millió, televíziós felvételekre 30 millió forint ment el a fővárosi cég költségvetéséből külsős társaságoknak. Az egyik legnagyobb tétel a beszerzésekben szintén nem kulturális programokról szólt, hanem médiabeszerzésről, médiafoglalásról, médiavásárlásról. Ezen a címen nettó 400 millió forint értékben kötöttek keretszerződést egy (az utolsó céges adatok szerint) egyszemélyes céggel, a Perform Consulting Kft.-vel. Rendezvénytechnikára 350 milliót szántak a közpénzből működő fővárosi társaság forrásaiból, és ötmillió forint csurrant az egykori FreeSZFE mozgalom vezérhajójának számító Katona József Színháznak is a tavaszi fesztivál programjaiban való részvételért. Nyújtottak 7,5 millió forint támogatást a többnyire kormányellenes plakátok utcai kihelyezésére irányuló ARC pályázatra is a szervezőknek, de közel 18 millió forint jutott utcai séták vezetésére is egy liberálisokhoz köthető egyesülésnek.

A Budafok-tétényi momentumos politikusok, Tóth Endre és Havasi Gábor (jobbról a második és első) is részt vettek a közpénzből rendezett bulikon Fotó: Facebook / Facebook

Kampánybulik a Duna-parton

Az úgynevezett Budapest Tuning pályázat részeként nettó hétmillió forint ütötte a markát a Közösség Dél-Budáért Egyesületnek, amelyet Kóber György XXII. kerületi önkormányzati képviselő alapított, aki jelenleg a helyi Momentum-frakció tagja.

A pénzből egyébként olyan Duna-parti dzsemborikat szerveztek, ahol rendszeresen megjelentek és kampányoltak a balliberális párt kerületi politikusai, Tóth Endre országgyűlési képviselő és Havasi Gábor, Karácsony Gergely egészségügyi tanácsnoka, a Momentum helyi polgármesterjelöltje is. A szintén Karácsonyék kampánycéljait szolgáló – bár elvileg Budapest 150. születésnapjáról szóló – Lánchíd-fesztivál támogatásaként csak a rendezvénytechnika biztosítására közel 90 millió forintról kötöttek keretszerződést egy szintén külsős társasággal az adófizetők pénzéből.