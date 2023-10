Nyomoznak a budapesti közművek temetői botrányában

Mindezek mellett lapunk munkatársai a helyszínen járva is szörnyű állapotokat tapasztaltak: sírokra rádőlt fák, szemét és helyenként burjánzó növényzet. Feltűnő volt az is, hogy például a Rákospalotai köztemetőben a város köztisztaságáért felelős munkatársai is besegítettek a sírkertek rendben tartásába, miközben ez nem lenne a feladatuk. A BKM a Magyar Nemzetnek erre azt a választ adta, hogy 2022 és 2023 között utoljára vették igénybe külső cég – esetükben a Harmat Kert Kft. – szolgáltatását a temetői zöldterületek rendben tartására. Ezzel a jövőben a Budapesti Temetkezési Intézet saját munkavállalói foglalkoznak. A cég közölte azt is, hogy a BKM Főkert kertészeti divíziója nem vesz részt a gondozási munkákban, csupán tanácsokkal, szakmai javaslatokkal és „szakmai kontroll” biztosításával járulnak hozzá a sírkertek rendben tartásához.