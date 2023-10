Orbán Viktor Pápán: Újabb adósságunkat törlesztettük a vidéki Magyarország irányába + videó

„Keskeny volt, és a baleseti statisztikák is romlást mutattak. 2010 után jelentős fordulat állt be az útépítés koncepcióját illetően, hiszen az Orbán-kormány egy országos közlekedési stratégiai hálózatba illesztette be a projektet, amely két pillérből állt: az egyik, hogy minden autópálya érje el az országhatárt, a másik pedig az, hogy minden megyei jogú város csatlakozzon autópályához. A miniszterelnök úr ezeken túl azt javasolta, hogy kössük be a pápai repteret is a fejlesztésbe, hiszen egy reptér gazdaságfejlesztési centrum minden városban, így egy gazdasági tengely is létrejöhet kelet és nyugat irányban. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki együttműködött a fejlesztés megvalósulásában”