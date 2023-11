Donáth Anna is megerősítette: Gyurcsány bedarálja az ellenzéket

Két héttel azután, hogy nekiment a Demokratikus Koalíciónak, Donáth Anna most a Telexnek adott interjújában ismerte be, hogy az ellenzéki pártok egymásra vannak utalva, ezért „együtt kell és együtt is fognak működni”. A Momentum EP képviselője jelezte,

egyetlen egy körzet, kerület vagy település sem fog a Momentumon múlni, mindenhol közös ellenzéki jelölt lesz.

Ezzel együtt továbbra sincs jó véleménnyel a DK-ról, Donáth szerint ugyanis Gyurcsány Ferenc pártja gúzsba köti az ellenzéket, bedarálja azokat a pártokat, melyekkel az elmúlt években együttműködött. – Úgy tűnik, hogy a Momentum az utolsó mohikán, amely hajlandó kimondani az igazságot, és le akarja váltani a kormányt – fogalmazott Donáth Anna, hangsúlyozva,

„előbb fogja a Momentum felszámolni magát, mint hogy bejelentkezzen az ellenzéki túlélő szerepére, és Gyurcsány Ferenctől kérjen engedélyt a létezésére”.

Donáth Anna beszélt arról is, hogy ő csak hiteles jelöltekhez adja a nevét, és a momentumosokkal szemben még szigorúbb. – Azt gondolom, hogy a szervezetünk immunrendszere van annyira erős, hogy mindig kivetette magából azokat az embereket, akik az igazság kultúrájával nem tudtak azonosulni. Hagyták el ezt a pártot már emberek. Volt, hogy zártunk már ki politikust – reagált arra a kérdésre, hogy előfordult-e már, hogy egy momentumos hazudott, s annak lett következménye.

Arra nem tért ki, hogy Hajnal Miklós, a párt budapesti elnöke hazudott saját végzettségéről, mégis a mai napig az országgyűlési képviselőjük.